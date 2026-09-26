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Costa Rica vs. Haití EN VIVO por Nations League Concacaf: cuándo juegan, hora y canal
Costa Rica vs. Haití chocan este domingo por el grupo 1 de la Liga A de la Nations League Concacaf. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.
Los países Costa Rica vs. Haití juegan EN VIVO este domingo un partido llamativo por la fecha 2 del grupo A de la Liga A de la Nations League Concacaf 2026-2027 en el Estadio Sabina Park de Kingston. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio centroamericano, la transmisión estará a cargo de Fox Sports. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.
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Será la tercera vez en la que los países Costa Rica y Haití se vean las caras en la Liga de Naciones de Concacaf. Ambos enfrentamientos registran un empate 1-1; sin embargo, el antecedente más reciente entre los dos equipos se dio en noviembre del año pasado, por las Eliminatorias al Mundial 2026, cuando los 'Granadores' vencieron a los 'Ticos' por 1-0.
En esta nueva temporada de la Nations League Concacaf, la selección de Haití protagonizó un partidazo con Trinidad y Tobago y le remontó el marcador para ganar por 3-2. Situación distinta fue la que vivió Costa Rica en su debut, ya que de ir ganando 3-0 ante Curazao terminó perdiendo —de manera histórica y sorpresiva— por 3-4.
Costa Rica vs. Haití: horario del partido por la Nations League Concacaf
Si los partidos de la Nations League Concacaf te parecen interesantes y quieres sintonizar el encuentro entre Costa Rica vs. Haití, por la segunda fecha del grupo 1 de la Liga A, aquí te mostramos los horarios en los diversos países:
- México: 5:00 p. m.
- Costa Rica y resto de Centroamérica: 5:00 p. m.
- Perú, Ecuador y Colombia: 6:00 p. m.
- Haití: 7:00 p. m.
- Bolivia, Chile y Venezuela: 7:00 p. m.
- Estados Unidos: 7:00 p. m. (Nueva York, Washington y Miami) y 5:00 p. m. (Los Ángeles)
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 8:00 p. m.
- España: 1:00 a. m. (del lunes 28)
¿Dónde ver Costa Rica vs. Haití?
- Costa Rica: Fox Sports
- Haití: Tele Haití y TNH
- Brasil: Canal GOAT
- Centroamérica: Bluu
- Canadá: fuboTV y OneSoccer
- Estados Unidos y Puerto Rico: Fox Sports 2, VIX y Fox One
Costa Rica vs. Haití: alineaciones probables
Costa Rica: Madriz; Barahona, Mitchell, Calvo, Araya; Acuña, Galo, Méndez, Mora, Alcócer; Sinclair.
Haití: Pierre; Arcus, Metusala, Delcroix, Experience; Sainte, Jean Jacques, Deedson, Picault, Jean; Isidor.
¡Vamos al Circo!
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