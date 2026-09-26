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Universitario goleó 5-2 y clasificó a las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

Universitario finalizó el torneo Clausura de la Liga Femenina con una impresionante victoria 5-2 ante UNSAAC, asegurando así el segundo lugar en la tabla.

Luis Blancas
Universitario clasificó a la semifinal del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026
Universitario clasificó a la semifinal del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026 | Foto: Universitario
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Universitario de Deportes cerró su participación en el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026 con una contundente victoria. Las cremas derrotaron 5-2 a UNSAAC y, con este resultado, aseguraron el segundo lugar de la tabla, posición que les permitió obtener el pase directo a las semifinales del campeonato.

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Universitario clasificó a la semifinal del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

Universitario encaminó rápidamente el partido. Pierina Núñez apareció a los 17 minutos para abrir el marcador y volvió a hacerse presente apenas 12 minutos después para colocar el 2-0. La ventaja aumentó poco después, cuando Sofía Oxandabarat convirtió el tercero a los 30 minutos.

UNSAAC consiguió reaccionar antes del descanso gracias a un autogol de Gabriela Bórquez, que permitió a las locales recortar distancias. Ya en la segunda mitad, Ruth Ccala volvió a marcar para colocar el 3-2 y darle emoción al encuentro.

Sin embargo, Universitario de Deportes no permitió que el partido se le escapara de las manos. Alesia García apareció para ampliar nuevamente la ventaja, mientras que Oxandabarat volvió a marcar para completar su doblete y establecer el 5-2 definitivo.

Con este triunfo, Universitario alcanzó los 25 puntos y terminó el Clausura en el segundo puesto de la clasificación. De esta manera, las cremas evitaron una ronda adicional y consiguieron su boleto directo a las semifinales, instancia en la que ahora esperan conocer a su próximo rival.

Tabla de posiciones: Torneo Clausura de la Liga Femenina

CLUBPJPUNTOS
1. Alianza Lima927
2. Universitario de Deportes1025
3. FBC Melgar921
4. Sporting Cristal1021
5. Atlético Andahuaylas1017
6. Carlos A. Mannucci1013
7. FC Killas1012
8. Flamengo FBC Tambo107
9. CD Yanapuma106
10. Defensores del Ilucán106
11. Club UNSAAC104
Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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