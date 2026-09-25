Futbolista titular de Alianza Lima puede dejar el club tras ofertas de la Liga MX: "Dos millones"

Alianza Lima está concentrado en mejorar su forma en su minipretemporada durante la fecha FIFA. Los blanquiazules son conscientes de que no lograron los mejores resultados en los últimos partidos del Torneo Clausura 2026, por lo que necesitan la concentración de cada uno de sus jugadores. Sin embargo, se conoció que uno de sus titulares indiscutibles viene siendo seguido por clubes de México.

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Futbolista titular de Alianza Lima puede dejar el club tras ofertas de la Liga MX

Alianza Lima ha tenido a varios jugadores destacados a lo largo de la temporada, pero uno de los más importantes en el esquema de Pablo Guede es Eryc Castillo. El ecuatoriano se ha convertido en uno de los futbolistas más influyentes del equipo y en una de sus principales armas ofensivas.

En ese contexto, Líbero pudo conocer, mediante su edición impresa, que la 'Culebra' ha despertado el interés de numerosos clubes durante el año y que recientemente llegaron dos ofertas concretas por sus servicios. Se trata de dos equipos de la Liga MX que han mostrado su intención de incorporar al extremo blanquiazul.

Eryc Castillo ha despertado interés en México tras su gran rendimiento con Alianza Lima.

Este contacto se produjo durante la estadía de Franco Navarro en Sao Paulo, donde participa en el evento TransferRoom, que reúne a representantes de la industria del fútbol. Líbero conoció que las propuestas realizadas por el atacante ecuatoriano superan los dos millones de dólares.

La postura de Alianza Lima es de no cerrar las puertas a una posible negociación por una posible venta de la 'Culebra'. Sin embargo, la intención de la institución continúa siendo contar con Eryc Castillo hasta el final de la temporada. Una vez concluido el campeonato, la dirección deportiva evaluará las ofertas recibidas y tomará una decisión sobre el futuro del atacante.

Números de Eryc Castillo con Alianza Lima esta temporada

El extremo de 31 años ha demostrado ser uno de los jugadores más importantes de Alianza Lima a lo largo de esta temporada, siendo un jugador vital para la obtención del título del Torneo Apertura. En la Liga 1, la 'Culebra' marcó 17 goles y brindó cinco asistencias en los 26 partidos que disputó, siendo no solo el jugador más influyente de los íntimos, sino también de todo el campeonato.

¿Hasta cuándo tiene contrato Eryc Castillo con Alianza Lima?

Eryc Castillo demostró ser uno de los futbolistas más determinantes desde su llegada al club en 2025. Por ello, la dirección deportiva de la escuadra victoriana decidió ofrecerle un contrato de larga duración y renovar su vínculo hasta finales de la temporada 2028.