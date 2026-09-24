0
EN VIVO
Previa Atlético Nacional vs Millonarios

Francia vs Turquía EN VIVO por la UEFA Nations League: alineaciones, hora y dónde ver partido

Mira la transmisión del partido entre Francia vs Turquía por la fecha 1 del Grupo A de la UEFA Nations League, este viernes 25 de septiembre.

Francisco Esteves
Francia vs Turquía EN VIVO por la UEFA Nations League.
Francia vs Turquía EN VIVO por la UEFA Nations League. | Foto: Composición Líbero.
COMPARTIR

No te pierdas el partido entre las selecciones de Francia vs Turquía por la primera jornada del Grupo A de la UEFA Nations League, desde el Kocaeli Stadyumu, este viernes 25 de septiembre y desde la 1.45 p. m. de Lima, Perú. La transmisión del emocionante compromiso será mediante la señal de ESPN y, a continuación, te brindamos todos los detalles al respecto para que no te pierdas ni un solo detalle.

Portugal venció 1-0 a Gales por el grupo 4 de la Liga A de la UEFA Nations League.

PUEDES VER: Portugal vs Gales EN VIVO con Cristiano Ronaldo por Nations League: canal, hora y pronóstico

Comenzará un nuevo torneo en Europa y los hinchas alrededor del mundo quieren ver cada uno de sus compromisos. Este duelo en especial atraerá a los aficionados del Real Madrid, ya que enfrentará a dos de sus principales figuras como lo son Kylian Mbappé y Arda Güler. Ambos son los principales referentes de sus respectivas selecciones, por lo que hay aroma a partidazo en Turquía.

Zinedine Zidane

Este será el debut de Zinedine Zidane como DT de Francia.

Asimismo, es importante precisar que el Grupo A de la UEFA Nations League, o Liga de Naciones por su traducción al español, lo terminan de conformar Italia y Bélgica, conjuntos que chocarán también el viernes 25 de septiembre y a la misma hora, en el Estadio Olímpico de Roma. Recordemos que únicamente los dos primeros de cada zona avanzan a los cuartos de final del torneo.

¿A qué hora juega Francia vs Turquía?

Te brindamos la hora dependiendo tu país de residencia:

  • México y Costa Rica: 12.45 p. m.
  • Perú, Ecuador y Colombia: 1.45 p. m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 2.45 p. m.
  • Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 3.45 p. m.
  • España: 8.45 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Francia vs Turquía?

La transmisión del partido entre las selecciones de Francia y Turquía será mediante la señal de ESPN para todo el territorio latinoamericano. Asimismo, podrás ver el encuentro totalmente online vía Disney+ si cuentas con una suscripción a la conocida plataforma de streaming internacional. Por último, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias al instante y videos de los goles.

Francia vs Turquía: posibles alineaciones

  • Posible alineación de Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Konaté, Truffert; Koné, Rabiot, Olise; Dembélé, Mbappé, Barcola.
  • Posible alineación de Turquía (4-2-3-1): Bayındır; Çelik, Demiral, Kabak, Kadıoğlu; Ayhan, Yüksek; Aktürkoğlu, Güler, Akgün; Yılmaz.

Últimos partidos de Francia

Estos fueron sus últimos partidos:

  • Francia 4-6 Inglaterra 18/07/26
  • Francia 0-2 España 14/07/26
  • Francia 2-0 Marruecos 09/07/26
  • Francia 1-0 Paraguay 04/07/26
  • Francia 3-0 Suecia 30/6/2026

Últimos partidos de Turquía

Estos fueron sus últimos partidos:

  • Turquía 3-2 Estados Unidos 25/06/26
  • Turquía 0-1 Paraguay 20/06/26
  • Turquía 0-2 Australia 14/06/26
  • Venezuela 1-2 Turquía 06/06/26
  • Turquía 4-0 Macedonia del Norte 01/06/26

Francia vs Turquía: historial

En total, las selecciones de Francia y Turquía se han enfrentado en un total de seis oportunidades. Los franceses han ganado cuatro de esos compromisos, los turcos apenas uno, y han igualado en una ocasión. Por ello, el cuadro galo tiene la clara ventaja sobre su rival.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Partidos de hoy, jueves 24 de septiembre: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV

  2. Portugal venció con lo justo a Gales en el inicio de la UEFA Nations League 2026-27

  3. Atlético Nacional vs Millonarios EN VIVO: a qué hora juegan, dónde ver y alineaciones del clásico

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano