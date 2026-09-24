Francia vs Turquía EN VIVO por la UEFA Nations League: alineaciones, hora y dónde ver partido

No te pierdas el partido entre las selecciones de Francia vs Turquía por la primera jornada del Grupo A de la UEFA Nations League, desde el Kocaeli Stadyumu, este viernes 25 de septiembre y desde la 1.45 p. m. de Lima, Perú. La transmisión del emocionante compromiso será mediante la señal de ESPN y, a continuación, te brindamos todos los detalles al respecto para que no te pierdas ni un solo detalle.

Comenzará un nuevo torneo en Europa y los hinchas alrededor del mundo quieren ver cada uno de sus compromisos. Este duelo en especial atraerá a los aficionados del Real Madrid, ya que enfrentará a dos de sus principales figuras como lo son Kylian Mbappé y Arda Güler. Ambos son los principales referentes de sus respectivas selecciones, por lo que hay aroma a partidazo en Turquía.

Este será el debut de Zinedine Zidane como DT de Francia.

Asimismo, es importante precisar que el Grupo A de la UEFA Nations League, o Liga de Naciones por su traducción al español, lo terminan de conformar Italia y Bélgica, conjuntos que chocarán también el viernes 25 de septiembre y a la misma hora, en el Estadio Olímpico de Roma. Recordemos que únicamente los dos primeros de cada zona avanzan a los cuartos de final del torneo.

¿A qué hora juega Francia vs Turquía?

Te brindamos la hora dependiendo tu país de residencia:

México y Costa Rica: 12.45 p. m.

Perú, Ecuador y Colombia: 1.45 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 2.45 p. m.

Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Francia vs Turquía?

La transmisión del partido entre las selecciones de Francia y Turquía será mediante la señal de ESPN para todo el territorio latinoamericano. Asimismo, podrás ver el encuentro totalmente online vía Disney+ si cuentas con una suscripción a la conocida plataforma de streaming internacional. Por último, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias al instante y videos de los goles.

Francia vs Turquía: posibles alineaciones

Posible alineación de Francia (4-3-3) : Maignan; Koundé, Upamecano, Konaté, Truffert; Koné, Rabiot, Olise; Dembélé, Mbappé, Barcola.

: Maignan; Koundé, Upamecano, Konaté, Truffert; Koné, Rabiot, Olise; Dembélé, Mbappé, Barcola. Posible alineación de Turquía (4-2-3-1): Bayındır; Çelik, Demiral, Kabak, Kadıoğlu; Ayhan, Yüksek; Aktürkoğlu, Güler, Akgün; Yılmaz.

Últimos partidos de Francia

Estos fueron sus últimos partidos:

Francia 4-6 Inglaterra 18/07/26

Francia 0-2 España 14/07/26

Francia 2-0 Marruecos 09/07/26

Francia 1-0 Paraguay 04/07/26

Francia 3-0 Suecia 30/6/2026

Últimos partidos de Turquía

Estos fueron sus últimos partidos:

Turquía 3-2 Estados Unidos 25/06/26

Turquía 0-1 Paraguay 20/06/26

Turquía 0-2 Australia 14/06/26

Venezuela 1-2 Turquía 06/06/26

Turquía 4-0 Macedonia del Norte 01/06/26

Francia vs Turquía: historial

En total, las selecciones de Francia y Turquía se han enfrentado en un total de seis oportunidades. Los franceses han ganado cuatro de esos compromisos, los turcos apenas uno, y han igualado en una ocasión. Por ello, el cuadro galo tiene la clara ventaja sobre su rival.