Atlético Nacional vs Millonarios EN VIVO por la Liga Colombiana: canal, hora y pronóstico

Atlético Nacional y Millonarios se medirán el jueves 24 de setiembre a las 7.30 p. m. (hora peruana) en la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga Dimayor. El encuentro se disputará en el Estadio Atanasio Girardot, en Medellín, y contará con James Rodríguez como principal atractivo de este clásico colombiano. Por ello, conoce todos los detalles de este partido.

Atlético Nacional llegará a este encuentro luego de visitar a Llaneros, duelo en el que terminó cayendo por 2-0. La derrota puso fin a una racha de cuatro partidos consecutivos sin perder para el conjunto 'Verdolaga', que ahora buscará recuperarse y volver a sumar.

En la otra vereda, Millonarios atraviesa un momento positivo tras enlazar dos victorias consecutivas. Los 'Millos' vienen de imponerse con autoridad por 3-0 ante Boyacá Chicó, resultado que les permitió dejar atrás una seguidilla de tres compromisos sin conseguir un triunfo.

Atlético Nacional anunció que las entradas para el duelo ante Millonarios están casi agotados

¿Cuándo juega Atlético Nacional vs Millonarios?

El duelo entre Atlético Nacional y Millonarios, correspondiente al Clausura de la Liga Dimayor 2026, se disputará este jueves 24 de septiembre en el Estadio Atanasio Girardot, en Medellín. El clásico del fútbol colombiano tiene como gran atractivo la presencia de James Rodríguez.

¿A qué hora juega Atlético Nacional vs Millonarios?

Si te interesa seguir los partidos de la Liga BetPlay de Colombia y deseas ver el duelo entre Atlético Nacional y Millonarios, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura, aquí tienes los horarios en distintos países:

México y Centroamérica: 6.30 p. m.

Perú, Ecuador y Colombia: 7.30 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 8.30 p. m.

Estados Unidos: 8.30 p. m. (Nueva York, Washington y Miami) y 6.30 p. m. (Los Ángeles)

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (del viernes 25)

¿Dónde ver Atlético Nacional vs Millonarios?

El encuentro entre Atlético Nacional y Millonarios estará disponible en exclusiva para todos los colombianos a través de Win Sports. Para Perú, el partido se podrá ver a través de RCN Nuestra Tele.

Canales de transmisión para ver Atlético Nacional vs Millonarios

Colombia: Win Sports, Win+ Fútbol y Win Play

Argentina: Fanatiz Internacional

Perú y resto de Sudamérica: RCN Nuestra Tele

México: RCN Nuestra Tele

España: RCN Nuestra Tele

Estados Unidos: Fanatiz USA

Posibles alineaciones de Atlético Nacional vs Millonarios

Atlético Nacional: Franco Armani; Andrés Román, Andrés Reyes, William Tesillo, Milton Casco; Xavi Ríos, Jorman Campuzano; Elías Cabrera, Ian Poveda, Marlos Moreno y Cristian Arango.

Franco Armani; Andrés Román, Andrés Reyes, William Tesillo, Milton Casco; Xavi Ríos, Jorman Campuzano; Elías Cabrera, Ian Poveda, Marlos Moreno y Cristian Arango. Millonarios: Javier Burrai; Samuel Martín, Stiven Barreiro, Sergio Mosquera, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Sebastián Viveros, Daniel Ruiz; Francisco Chaverra, Julián Angulo y Leonardo Castro.

Millonarios llegó a Medellín para enfrentar a Atlético Nacional

Atlético Nacional vs Millonarios: pronóstico, cuotas y cuánto paga

En teoría, Atlético Nacional aparece como el principal candidato a quedarse con el triunfo frente a Millonarios en esta jornada del Clausura de la Liga Dimayor. Con ese panorama, te presentamos las cuotas que ofrecen las casas de apuestas para los millones de aficionados:

CASAS DE APUESTAS ATLÉTICO NACIONAL EMPATE MILLONARIOS Betsson 1.82 3.60 3.95 Betano 1.90 3.80 4.30 Bet365 1.80 3.60 4.33 1XBet 1.79 3.60 4.11 Stake 1.82 3.70 4.25 Caliente 1.87 3.80 4.20

Árbitros del Atlético Nacional vs Millonarios