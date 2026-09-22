Atlético Nacional vs Millonarios por Liga BetPlay: fecha, hora, canal y pronósticos del clásico colombiano

Atlético Nacional recibirá la visita de Millonarios FC por lo que será una nueva edición del clásico colombiano por la fecha 12 de la Liga BetPlay. Los Verdolagas, en el Estadio Atanasio Girardot, buscarán hacerse fuertes ante los Albiazules, que vienen de ganar en la fecha anterior, mientras que el conjunto local cayó derrotado. por lo que este encuentro representará un nuevo envión anímico para el equipo que resulte ganador.

Este duelo también reúne a dos grandes jugadores internacionales que han recorrido diversos equipos europeos. Se trata de James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado, dos grandes jugadores de los que se espera que, con su experiencia, realicen grandes actuaciones.

Millonarios visitará a Nacional por la Liga BetPlay

¿Cuándo juega Atlético Nacional vs Millonarios FC por la Liga BetPlay?

El compromiso está programado para este jueves 24 de septiembre, encuentro que se realizará en el Estadio Atanasio Girardot, ubicado en la ciudad de Medellín y que cuenta con una capacidad para 44.826 espectadores.

¿A qué hora juega Atlético Nacional vs Millonarios FC por la Liga BetPlay?

El partido de Nacional y Millonarios FC está programado para seguirse desde las 7.30 p. m. (hora peruana y colombiana). A continuación los horarios para otros países del continente.

Perú, Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.

Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 9.30 p. m.

México: 6.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York): 8.30 p. m.

España: 2.30 a. m. del viernes 25 de septiembre.

¿Dónde ver Atlético Nacional vs Millonarios FC por la Liga BetPlay?

El duelo entre Atlético Nacional y Millonarios por la Liga BetPlay podrá ser seguido en Perú mediante la plataforma de streaming Disney+, además de la señal internacional de RCN Nuestra Tele.

En Colombia, el encuentro entre Atlético Nacional y Millonarios podrá ser visto en vivo por Win Sports+, así como a través de Win Play, la plataforma digital oficial de pago.

Atlético Nacional recibirá a Millonarios por la fecha 12

Previa de Atlético Nacional vs Millonarios

Atlético Nacional afrontará este compromiso después de visitar a Llaneros, donde sufrió una contundente derrota por 2-0. Este resultado significó el primer tropiezo de los Verdolagas luego de cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota.

Por su parte, Millonarios FC llega con el ánimo en alto tras conseguir su segundo triunfo consecutivo. Los Millos se impusieron por 3-0 sobre Boyacá Chicó y dejaron atrás una racha de tres encuentros sin poder sumar una victoria.