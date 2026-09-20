Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), de Estados Unidos, arrestaron a dos empleados en Arizona, durante una operación realizada en la zona de West Sedona. Las autoridades locales compartieron más detalles sobre la situación de los detenidos y del hecho, el cual se registró el sábado 19 de septiembre.

EE. UU.: trabajadores residentes de esta zona fueron arrestados tras último operativo del ICE, ¿qué pasó?

‘Fox 10’ difundió más información sobre este operativo que se registró en Sedona, Arizona. Según los reportes, los agentes del ICE arrestaron a dos trabajadores de 44 y 52 años, esto luego que la policía municipal fuera notificada sobre su presencia en la ciudad.

Trabajadores residentes de esta zona fueron arrestados tras último operativo del ICE: aquí lo que se sabe.

Uno de los detenidos enfrenta cargos penales en un tribunal federal, mientras que el otro fue capturado bajo una orden de deportación debido a condenas previas por delitos graves en tribunales estatales. Ambos individuos se encontraban como residentes trabajando en Sedona.

Cabe resaltar que las autoridades de esta zona de EE. UU. salieron al frente para aclarar que "el Departamento de Policía de Sedona no participó en esta operación". Hasta el momento, no se han revelado los nombres de los sospechosos ni más detalles sobre ellos, tampoco si hubo otros detenidos.

¿Qué rol cumplen los agentes federales del ICE en Estados Unidos?

Los agentes del ICE desempeñan un papel fundamental en la aplicación de las leyes de inmigración y aduanas en Estados Unidos. A diferencia de la Patrulla Fronteriza, que se encarga de la vigilancia en las fronteras, ICE opera en el interior del país investigando y arrestando a individuos sospechosos de infringir las normativas migratorias.

Entre sus funciones destaca lo siguiente: