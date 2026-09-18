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¿A qué hora juega Boca Juniors vs San Lorenzo por la Liga Profesional Clausura y dónde ver el partido?
Boca Juniors y San Lorenzo se medirán este domingo 20 de septiembre en el estadio Nuevo Gasómetro, por la décima jornada del Torneo Clausura 2026.
Boca Juniors y San Lorenzo se enfrentarán este domingo 20 de septiembre, desde las 12.45 p. m., en el Nuevo Gasómetro, por la fecha 10 del Torneo Clausura. El 'Xeneize' llega a este compromiso tras vencer 3-1 a Central Córdoba y buscará prolongar su racha positiva, mientras que el conjunto local viene de igualar 1-1 ante Independiente.
En sus últimos cuatro partidos del campeonato, el Ciclón registra dos victorias, una derrota y un empate, con tres goles a favor y dos en contra. Por su parte, el Azul y Oro acumula un triunfo y tres empates en sus cuatro presentaciones más recientes, periodo en el que marcó ocho tantos y recibió cinco.
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¿A qué hora juega Boca Juniors vs San Lorenzo?
Boca Juniors visitará a San Lorenzo este domingo 20 de septiembre, por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. El partido comenzará a las 12.45 p. m. (hora peruana) y se disputará en el estadio Nuevo Gasómetro, en Buenos Aires.
- Argentina: 2.45 p. m.
- Brasil: 2.45 p. m.
- Chile: 2.45 p. m.
- Uruguay: 2.45 p. m.
- Bolivia: 1.45 p. m.
- Perú: 12.45 p. m.
- Colombia: 12.45 p. m.
- Ecuador: 12.45 p. m.
- México: 11.45 a. m.
- España: 7.45 p. m.
¿Dónde ver Boca Juniors vs San Lorenzo?
En Perú, el partido San Lorenzo vs. Boca Juniors se podrá ver EN VIVO por ESPN y Disney+ Premium este domingo 20 de septiembre desde las 12.45 p. m. (hora peruana), mientras que en Argentina el encuentro comenzará a las 2.45 p. m. y será transmitido por TNT Sports, además de estar disponible vía streaming a través de TNT Sports en HBO Max.
Últimos partidos entre Boca Juniors vs San Lorenzo
- 11 de marzo de 2026: Boca Juniors 1-1 San Lorenzo
- 18 de agosto de 2024: Boca Juniors 3-2 San Lorenzo
- 30 de marzo de 2024: Boca Juniors 2-1 San Lorenzo
- 8 de noviembre de 2023: San Lorenzo 1-1 Boca Juniors
- 12 de abril de 2023: San Lorenzo 1-0 Boca Juniors
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