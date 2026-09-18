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¿A qué hora juega Boca Juniors vs San Lorenzo por la Liga Profesional Clausura y dónde ver el partido?

Boca Juniors y San Lorenzo se medirán este domingo 20 de septiembre en el estadio Nuevo Gasómetro, por la décima jornada del Torneo Clausura 2026.

Antonio Vidal
Boca Juniors vs San Lorenzo por la Liga Profesional Clausura. Foto: composición Líbero/IG
Boca Juniors vs San Lorenzo por la Liga Profesional Clausura. Foto: composición Líbero/IG
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Boca Juniors y San Lorenzo se enfrentarán este domingo 20 de septiembre, desde las 12.45 p. m., en el Nuevo Gasómetro, por la fecha 10 del Torneo Clausura. El 'Xeneize' llega a este compromiso tras vencer 3-1 a Central Córdoba y buscará prolongar su racha positiva, mientras que el conjunto local viene de igualar 1-1 ante Independiente.

En sus últimos cuatro partidos del campeonato, el Ciclón registra dos victorias, una derrota y un empate, con tres goles a favor y dos en contra. Por su parte, el Azul y Oro acumula un triunfo y tres empates en sus cuatro presentaciones más recientes, periodo en el que marcó ocho tantos y recibió cinco.

Matías Succar fue titular, pero no logró ayudar a que Cienciano avance a la siguiente ronda.

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¿A qué hora juega Boca Juniors vs San Lorenzo?

Boca Juniors visitará a San Lorenzo este domingo 20 de septiembre, por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. El partido comenzará a las 12.45 p. m. (hora peruana) y se disputará en el estadio Nuevo Gasómetro, en Buenos Aires.

  • Argentina: 2.45 p. m.
  • Brasil: 2.45 p. m.
  • Chile: 2.45 p. m.
  • Uruguay: 2.45 p. m.
  • Bolivia: 1.45 p. m.
  • Perú: 12.45 p. m.
  • Colombia: 12.45 p. m.
  • Ecuador: 12.45 p. m.
  • México: 11.45 a. m.
  • España: 7.45 p. m.

¿Dónde ver Boca Juniors vs San Lorenzo?

En Perú, el partido San Lorenzo vs. Boca Juniors se podrá ver EN VIVO por ESPN y Disney+ Premium este domingo 20 de septiembre desde las 12.45 p. m. (hora peruana), mientras que en Argentina el encuentro comenzará a las 2.45 p. m. y será transmitido por TNT Sports, además de estar disponible vía streaming a través de TNT Sports en HBO Max.

Últimos partidos entre Boca Juniors vs San Lorenzo

  • 11 de marzo de 2026: Boca Juniors 1-1 San Lorenzo
  • 18 de agosto de 2024: Boca Juniors 3-2 San Lorenzo
  • 30 de marzo de 2024: Boca Juniors 2-1 San Lorenzo
  • 8 de noviembre de 2023: San Lorenzo 1-1 Boca Juniors
  • 12 de abril de 2023: San Lorenzo 1-0 Boca Juniors
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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