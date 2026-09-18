¿A qué hora juega Boca Juniors vs San Lorenzo por la Liga Profesional Clausura y dónde ver el partido?

Boca Juniors y San Lorenzo se enfrentarán este domingo 20 de septiembre, desde las 12.45 p. m., en el Nuevo Gasómetro, por la fecha 10 del Torneo Clausura. El 'Xeneize' llega a este compromiso tras vencer 3-1 a Central Córdoba y buscará prolongar su racha positiva, mientras que el conjunto local viene de igualar 1-1 ante Independiente.

En sus últimos cuatro partidos del campeonato, el Ciclón registra dos victorias, una derrota y un empate, con tres goles a favor y dos en contra. Por su parte, el Azul y Oro acumula un triunfo y tres empates en sus cuatro presentaciones más recientes, periodo en el que marcó ocho tantos y recibió cinco.

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¿A qué hora juega Boca Juniors vs San Lorenzo?

Boca Juniors visitará a San Lorenzo este domingo 20 de septiembre, por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. El partido comenzará a las 12.45 p. m. (hora peruana) y se disputará en el estadio Nuevo Gasómetro, en Buenos Aires.

Argentina: 2.45 p. m.

Brasil: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Uruguay: 2.45 p. m.

Bolivia: 1.45 p. m.

Perú: 12.45 p. m.

Colombia: 12.45 p. m.

Ecuador: 12.45 p. m.

México: 11.45 a. m.

España: 7.45 p. m.

¿Dónde ver Boca Juniors vs San Lorenzo?

En Perú, el partido San Lorenzo vs. Boca Juniors se podrá ver EN VIVO por ESPN y Disney+ Premium este domingo 20 de septiembre desde las 12.45 p. m. (hora peruana), mientras que en Argentina el encuentro comenzará a las 2.45 p. m. y será transmitido por TNT Sports, además de estar disponible vía streaming a través de TNT Sports en HBO Max.

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