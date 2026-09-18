El partido entre Barcelona vs Sevilla se juega en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y es válido por la fecha 7 de la LaLiga 2026-27. Repasa horarios y canales para que no te pierdas ningún detalle de este partido que promete emociones de principio a fin.

¿Cuándo juega Barcelona vs Sevilla?

El duelo entre Barcelona y Sevilla se juega este sábado 19 de setiembre, en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en Sevilla.

¿A qué hora juega Barcelona vs Sevilla?

Perú, Colombia y Ecuador: 14.00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 15.00 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16.00 horas

México: 13.00 horas

Estados Unidos: 15.00 horas (Miami y Nueva York) y 12.00 horas (Los Ángeles)

España: 21.00 horas

¿Dónde ver Barcelona vs Sevilla?

Sigue la transmisión del partido entre Barcelona vs Sevilla por la señal de DSports. Además, la plataforma DGO en Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay, Bolivia y Venezuela. En México estará disponible por Sky Sports y Sky, mientras que en España puedes ver el cotejo por Movistar+, Movistar Plus+, M+ LaLiga TV y LaLiga TV Bar HD

Barcelona vs Sevilla: previa del partido

Sevilla y Barcelona se ven las caras en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en uno de los compromisos más prometedores de la séptima jornada de LaLiga EA Sports 2026-27. El feudo andaluz será el escenario donde el cuadro local intentará frenar el andar arrollador del líder del campeonato español en un choque de alto calibre.

El elenco azulgrana llega a este compromiso en el punto más alto de su rendimiento tras registrar un arranque perfecto en la competición. Como puntero absoluto del torneo, el equipo catalán ostenta un pleno de victorias e impresiona con una demoledora cifra de 28 goles marcados en seis presentaciones, registro respaldado por su más reciente y contundente presentación al apabullar por 7-2 al Racing de Santander.

Barcelona se enfrenta a Sevilla por LaLiga

Por su parte, el conjunto sevillista afronta esta dura prueba impulsado por una importante dinámica colectiva tras encadenar tres partidos consecutivos sin conocer la derrota. El equipo local se presenta ante su afición respaldado por dos triunfos en fila, el último de ellos conseguido como visitante al imponerse por 1-0 frente al Deportivo La Coruña, resultado que le brinda la confianza necesaria para medirse ante el puntero.