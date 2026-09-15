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Barcelona vs Racing Santander EN VIVO por LaLiga: pronósticos, horarios y dónde ver
Barcelona se enfrentará al Racing de Santander este miércoles 16 de septiembre en el estadio Spotify Camp Nou. Sigue aquí el partido por LaLiga EA Sports 2026-27.
Barcelona se enfrentará a Racing de Santander este miércoles 16 de septiembre, en partido correspondiente a la fecha seis de LaLiga EA Sports 2026-27. El duelo se disputará en el estadio Spotify Camp Nou y contará con la transmisión de la cadena ESPN, además estará disponible por la plataforma Disney Plus.
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Barcelona vs Racing Santander: previa del partido
Barcelona quiere volver a ser el único puntero de LaLiga y para ello necesita sumar una nueva victoria, esta vez jugando en casa y siendo amplio favorito. En su última presentación, vencieron 4-2 a Levante en el Ciutat de Valencia.
Recordemos que el conjunto azulgrana ha ganado sus seis partidos disputados en el torneo doméstico; además, hay que agregarle su victoria en Champions League ante el Feyenoord, con un marcador de 3-1.
Por su parte, los verdiblancos vienen de ganarle por 2-1 a Alavés, en la que fue su segunda victoria. Tras un auspicioso inicio de campaña, el recién ascendido se ilusiona con acercarse a puestos de torneos internacionales.
Barcelona se enfrenta a Racing por LaLiga
Barcelona vs Racing Santander: horarios
- Perú, Colombia y Ecuador: 14.30 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 15.30 horas
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16.30 horas
- México: 13.30 horas
- Estados Unidos: 15.30 horas (Miami y Nueva York) y 12.30 horas (Los Ángeles)
- España: 21.30 horas
Barcelona vs Racing Santander: dónde ver
- Perú: ESPN y Disney+
- Argentina: ESPN y Disney+
- Colombia: ESPN y Disney+
- Chile: ESPN y Disney+
- Ecuador: ESPN y Disney+
- Paraguay: ESPN y Disney+
- Uruguay: ESPN y Disney+
- Bolivia: ESPN y Disney+
- Venezuela: ESPN y Disney+
- Brasil: Cazé TV
- México: Sky Sports, Sky+ e Izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App y fuboTV
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLigaTV Bar HD
Barcelona vs Racing Santander: alineaciones probables
Barcelona: Joan García; Koundé, Christensen, Gerard Martín, Cancelo; Marc Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Adeyemi y Raphinha.
Racing Santander: Agirrezabala; Mantilla, Pablo Ramón, Belocian, Jorge Salinas; Iván Martín, Matteo Prati, Sergio Canales; Pablo García, Íñigo Vicente y Zabiri.
Barcelona vs Racing Santander: pronósticos y cuotas de apuesta
Barcelona tiene un amplio favoritismo para imponerse a Racing de Santander, de acuerdo con las principales casas de apuesta. A continuación, repasa las cuotas.
|Casas
|Barcelona
|Empate
|Racing S.
|Te Apuesto
|1.08
|11.92
|25.47
|Betsson
|1.07
|12.00
|27.00
|Apuesta Total
|1.11
|16.00
|18.00
|Caliente
|1.08
|12.00
|32.00
|Betano
|1.09
|13.50
|27.00
Barcelona vs Racing Santander: últimos enfrentamientos
- Racing Santander 0-2 Barcelona | Copa del Rey 2025-26
- Racing Santander 0-2 Barcelona | LaLiga 2011-12
- Barcelona 3-0 Racing Santander | LaLiga 2011-12
- Barcelona 3-0 Racing Santander | LaLiga 2010-11
- Racing Santander 0-3 Barcelona | LaLiga 2010-11
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