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Barcelona vs Racing Santander EN VIVO por LaLiga: pronósticos, horarios y dónde ver

Barcelona se enfrentará al Racing de Santander este miércoles 16 de septiembre en el estadio Spotify Camp Nou. Sigue aquí el partido por LaLiga EA Sports 2026-27.

Wilfredo Inostroza
Barcelona se enfrenta a Racing de Santander por LaLiga
Barcelona se enfrenta a Racing de Santander por LaLiga | Composición: LÍBERO
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Barcelona se enfrentará a Racing de Santander este miércoles 16 de septiembre, en partido correspondiente a la fecha seis de LaLiga EA Sports 2026-27. El duelo se disputará en el estadio Spotify Camp Nou y contará con la transmisión de la cadena ESPN, además estará disponible por la plataforma Disney Plus.

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Barcelona vs Racing Santander: previa del partido

Barcelona quiere volver a ser el único puntero de LaLiga y para ello necesita sumar una nueva victoria, esta vez jugando en casa y siendo amplio favorito. En su última presentación, vencieron 4-2 a Levante en el Ciutat de Valencia.

Recordemos que el conjunto azulgrana ha ganado sus seis partidos disputados en el torneo doméstico; además, hay que agregarle su victoria en Champions League ante el Feyenoord, con un marcador de 3-1.

Por su parte, los verdiblancos vienen de ganarle por 2-1 a Alavés, en la que fue su segunda victoria. Tras un auspicioso inicio de campaña, el recién ascendido se ilusiona con acercarse a puestos de torneos internacionales.

Barcelona vs Racing

Barcelona se enfrenta a Racing por LaLiga

Barcelona vs Racing Santander: horarios

  • Perú, Colombia y Ecuador: 14.30 horas
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 15.30 horas
  • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16.30 horas
  • México: 13.30 horas
  • Estados Unidos: 15.30 horas (Miami y Nueva York) y 12.30 horas (Los Ángeles)
  • España: 21.30 horas

Barcelona vs Racing Santander: dónde ver

  • Perú: ESPN y Disney+
  • Argentina: ESPN y Disney+
  • Colombia: ESPN y Disney+
  • Chile: ESPN y Disney+
  • Ecuador: ESPN y Disney+
  • Paraguay: ESPN y Disney+
  • Uruguay: ESPN y Disney+
  • Bolivia: ESPN y Disney+
  • Venezuela: ESPN y Disney+
  • Brasil: Cazé TV
  • México: Sky Sports, Sky+ e Izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App y fuboTV
  • España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLigaTV Bar HD

Barcelona vs Racing Santander: alineaciones probables

Barcelona: Joan García; Koundé, Christensen, Gerard Martín, Cancelo; Marc Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Adeyemi y Raphinha.

Racing Santander: Agirrezabala; Mantilla, Pablo Ramón, Belocian, Jorge Salinas; Iván Martín, Matteo Prati, Sergio Canales; Pablo García, Íñigo Vicente y Zabiri.

Barcelona vs Racing Santander: pronósticos y cuotas de apuesta

Barcelona tiene un amplio favoritismo para imponerse a Racing de Santander, de acuerdo con las principales casas de apuesta. A continuación, repasa las cuotas.

CasasBarcelonaEmpateRacing S.
Te Apuesto1.0811.9225.47
Betsson1.0712.0027.00
Apuesta Total1.1116.0018.00
Caliente1.0812.0032.00
Betano1.0913.5027.00

Barcelona vs Racing Santander: últimos enfrentamientos

  • Racing Santander 0-2 Barcelona | Copa del Rey 2025-26
  • Racing Santander 0-2 Barcelona | LaLiga 2011-12
  • Barcelona 3-0 Racing Santander | LaLiga 2011-12
  • Barcelona 3-0 Racing Santander | LaLiga 2010-11
  • Racing Santander 0-3 Barcelona | LaLiga 2010-11
Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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