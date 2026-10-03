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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE cambia su política de DETENCIÓN de vehículos tras INCIDENTES mortales en estas zonas
ICE ha implementado una nueva política de detención de vehículos tras incidentes fatales en Chicago y otras regiones de EE. UU. ¿Qué se busca con esta medida?
Aviso importante: el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha anunciado recientemente un memorándum interno que prohíbe de manera categórica las persecuciones vehiculares a alta velocidad y establece requisitos más rigurosos para realizar detenciones relacionadas con el tráfico. Esta política y drástica medida surge como respuesta a incidentes trágicos y tiroteos que se han registrado en áreas de Houston (Texas), Maine y los suburbios de Chicago (Illinois), donde varios conductores, tanto inmigrantes como ciudadanos, han sufrido heridas o han perdido la vida durante operativos migratorios. AQUÍ lo que debes saber.
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EE. UU.: ICE modifica su política de detención de vehículos tras últimos incidentes mortales en estas zonas
Tal como señalaron fuentes cercanas a 'ABC7 Chicago', el ICE ha implementado una nueva política de detención de vehículos. Esta normativa establece que solo los agentes que hayan completado la capacitación adecuada podrán llevar a cabo estas detenciones, y que aquellos que inicien el proceso deben utilizar luces y sirenas.
No obstante, durante la operación policial Midway Blitz en Chicago, realizada hace casi un año, se evidenció que no se cumplían estos estándares. Aquel 6 de octubre de 2025, un video impactante evidenció a los agentes federales embistiendo un vehículo conducido por Marimar Martínez, residente de la ciudad.
En la grabación, que fue difundida en las redes sociales, el agente de la Patrulla Fronteriza, Charles Exum, declaró lo siguiente: "Muy bien, es hora de pasar a la acción", para luego abrir fuego y disparar cinco veces contra Martínez en el barrio de Brighton Park. Aunque ella sobrevivió, fue arrestada bajo la acusación de haber amenazado a los agentes con su auto, una afirmación que fue desmentida por el video, lo que llevó al retiro de sus cargos.
En otro incidente, el 14 de octubre de 2025, cámaras de vigilancia captaron a agentes de inmigración persiguiendo a alta velocidad un vehículo por calles residenciales del lado este de Chicago. Tras realizar una maniobra de detención, obligaron al conductor a estrellarse, una táctica que, según expertos en seguridad, podría haber puesto en riesgo a la población. Además, el 12 de septiembre de 2025, Silverio Villegas-Gonzalez fue asesinado por un agente del ICE durante un intento de detención en Franklin Park.
Los eventos en mención y otros tiroteos mortales recientes en Texas y Maine no han pasado desapercibidos en la comunidad, por ello se actualizaron las nuevas políticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en relación con las detenciones y persecuciones vehiculares, las cuales deben ser ahora con agentes capacitados.
Las nuevas reglas que deben tomar en cuenta los conductores inmigrantes
La nueva normativa sobre la detención de vehículos establece medidas claras y restrictivas para los agentes de policía:
- Se prohíbe la persecución de autos que no se detengan ante la orden de un oficial; en estos casos, los agentes deberán registrar las placas y datos del vehículo para una investigación posterior.
- Solo aquellos agentes que hayan completado cursos de capacitación especializada podrán realizar paradas de tráfico, mientras que el personal no acreditado deberá limitarse a funciones de apoyo y no podrá conducir durante el operativo.
- Todos los vehículos oficiales destinados a estas intervenciones deben estar equipados con luces y sirenas que los identifiquen como patrullas policiales.
- Se exige que los agentes mantengan activas sus cámaras corporales durante el procedimiento.
- Se permite el uso de tácticas especiales como maniobras de inmovilización y dispositivos para desinflar neumáticos. Estas acciones están restringidas a personal que cuente con el entrenamiento correcto.
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