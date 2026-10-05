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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: 16 titulares de Green Card terminan ARRESTADOS tras MENTIR sobre tener ciudadanía

Titulares de la Green Card fueron detenidos por falsificar información sobre su estatus de ciudadanía y su derecho a votar en EE. UU. ¿Qué se sabe al respecto?

Melanni Miranda
Casi 20 titulares de Green Card fueron arrestados tras mentir sobre tener ciudadanía en EE. UU.
Casi 20 titulares de Green Card fueron arrestados tras mentir sobre tener ciudadanía en EE. UU. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
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Funcionarios del Departamento de Justicia informaron recientemente sobre la detención de más de 12 titulares de tarjetas de residencia permanente (Green Card), quienes supuestamente falsificaron su estatus como ciudadanos estadounidenses para participar en las elecciones. A continuación, todo lo que se sabe y los cargos que enfrenta este grupo de extranjeros.

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Atención: 16 titulares de Green Card terminan arrestados tras mentir sobre tener ciudadanía en EE. UU.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha presentado cargos penales contra 16 extranjeros titulares de Green Card, quienes supuestamente falsificaron su ciudadanía estadounidense para registrarse y votar ilegalmente en elecciones federales.

Green Card.

16 titulares de Green Card fueron arrestados tras mentir sobre tener ciudadanía en EE. UU. ¿Qué pasó?

Al respecto, los acusados enfrentan serias acusaciones en diversos estados por delitos electorales, que incluyen la emisión de votos de manera ilícita, el registro fraudulento y la realización de declaraciones falsas bajo juramento sobre su estatus migratorio.

Los fiscales federales, por su parte, señalaron que, aunque poseer una tarjeta de residencia permanente permite vivir y trabajar legalmente en el país, no confiere el derecho a participar en elecciones federales, un privilegio exclusivo de los ciudadanos estadounidenses.

Entre los aspectos más relevantes de este caso figuran los siguientes: falsedad en la declaración de ciudadanía, fraude en el registro de votantes y emisión de voto ilegal por parte de un extranjero. Las investigaciones se están llevando a cabo en varios distritos federales, destacando estados como Minnesota y Texas.

¿Qué consecuencias legales enfrentan estas personas detenidas?

Los individuos que cometieron este tipo de delitos no solo se exponen a penas de prisión en el ámbito federal, sino que también ven invalidado su estatus de residente permanente.

Esto desencadena de manera automática un proceso de revocación de la Green Card, lo que puede resultar en la deportación definitiva del país americano. Asimismo, se les anulan otros beneficios migratorios.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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