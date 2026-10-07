Buenas noticias para los inmigrantes en Estados Unidos. Martín Soto, un inmigrante peruano y solicitante de asilo, fue liberado tras permanecer meses bajo custodia de ICE en Nueva Jersey. El peruano, quien participó en una huelga de hambre para denunciar las condiciones del centro de detención Delaney Hall, salió con un dispositivo electrónico en el tobillo y se reencontró con su esposa, Gabriela, y sus dos hijos.

ICE libera al inmigrante peruano que lideró una huelga de hambre en Delaney Hall, Nueva Jersey

Martín Soto recuperó su libertad tras permanecer detenido durante varios meses en instalaciones de ICE en Nueva Jersey. El inmigrante peruano había participado en protestas para exigir mejores condiciones de detención, atención médica adecuada y una revisión de los casos migratorios de los internos.

Según información difundida por medios como N+ Univision 41 Nueva York y Noticias Telemundo, Soto fue trasladado en mayo de Delaney Hall, en Newark, a otra instalación de ICE en Elizabeth. Su liberación ocurrió el martes y quedó bajo un programa de alternativas a la detención, por lo que deberá utilizar un dispositivo electrónico de vigilancia mientras continúa su proceso migratorio.

Durante su permanencia bajo custodia, Soto estuvo aproximadamente dos meses en confinamiento solitario. Organizaciones defensoras de los inmigrantes señalaron que las protestas surgieron a raíz de denuncias relacionadas con la alimentación, el hacinamiento y la atención médica dentro del centro.

Al salir de la instalación, el inmigrante peruano fue recibido por su esposa y sus dos hijos. Cerca de dos docenas de activistas y simpatizantes también acudieron para respaldarlo, luego de meses de preocupación por su situación.

Inmigrantes en Estados Unidos: ¿qué pasó con Martín Soto tras su detención?

La historia de Martín Soto llamó la atención de organizaciones que defienden a inmigrantes indocumentados y solicitantes de asilo en Estados Unidos. El peruano se convirtió en uno de los principales organizadores de una huelga de hambre en Delaney Hall, protesta con la que los detenidos buscaban visibilizar sus reclamos.

De acuerdo con los reportes citados, Soto denunció las condiciones que enfrentaban los internos y cuestionó la prolongada permanencia de personas bajo custodia migratoria. Los activistas sostienen que estas protestas reflejan la preocupación de familias cuyos procesos pueden extenderse durante largos periodos.

Tras recuperar su libertad, Martín Soto continuará su proceso migratorio fuera del centro de detención. Su reencuentro con su familia ocurrió frente a los simpatizantes que acudieron para acompañarlo durante su salida.

"Buenas noches. Muchas gracias por venir hoy ante mi liberación. Gracias por todo el apoyo que le han estado brindando a mi familia durante todo este tiempo. No sabría cómo agradecer de verdad todo el apoyo que le han dado a mi familia. No sé, de verdad, no tengo palabras. Muchísimas gracias por todo. Ya habrá un momento, quizá, para poder contar toda la experiencia que he venido pasando ahí", expresó Soto tras recuperar su libertad.