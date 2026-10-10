ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: TRABAJADORES de la construcción temen un posible AUMENTO de arrestos de ICE en ESTA CIUDAD

Los trabajadores de la construcción en San Antonio, Texas, viven con temor ante un posible aumento de las detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La comunidad latina asegura que nunca había enfrentado operativos migratorios de esta magnitud en Estados Unidos, una situación que mantiene en alerta tanto a los inmigrantes indocumentados como a quienes salen a trabajar a diario.

Trabajadores inmigrantes de la construcción temen un aumento de las detenciones de ICE en San Antonio

Ramón Escobar, trabajador de la construcción que llegó a Estados Unidos en 1993, afirma que nunca había presenciado una persecución contra la comunidad latina como la actual. Después de más de tres décadas en el país, asegura que siente temor cada vez que sale a trabajar.

En declaraciones recogidas por N+ Univision, Escobar describió la preocupación que comparte con otros trabajadores inmigrantes, quienes temen ser detenidos durante sus jornadas laborales. "De hecho, nos sentimos como los animalitos, como los venaditos, que nos andan cazando. Y cazándonos por nada que debemos. Realmente, como te dije, lo que hacemos es venir a trabajar y por eso nos andan cazando", manifestó.

El trabajador también señaló que teme ser identificado por su apariencia latina o por conducir una camioneta relacionada con la construcción. Según relató, estas circunstancias aumentan su sensación de vulnerabilidad ante los operativos migratorios.

Escobar sostiene que la mano de obra latina es fundamental para la economía de Texas y de Estados Unidos. Incluso, contó que algunos clientes estadounidenses le han expresado su solidaridad ante la situación que atraviesa la comunidad inmigrante. "Yo entiendo, hay que limpiar todo lo malo, pero, como te digo, la gente trabajadora, que no se la lleven", agregó, al pedir que los operativos no afecten a quienes se dedican a trabajar.

San Antonio, Texas, teme un posible aumento de las detenciones migratorias

La preocupación en San Antonio podría aumentar ante la posibilidad de que ICE intensifique las detenciones y los planes para construir un centro de detención migratoria en la ciudad.

De acuerdo con la información difundida por N+ Univision, abogados, organizaciones y autoridades señalan que Texas encabeza la lista nacional de arrestos migratorios. Este panorama mantiene en alerta a los inmigrantes en Estados Unidos, especialmente a quienes dependen de trabajos presenciales para sostener a sus familias.

Aunque el temor se concentra entre los inmigrantes indocumentados, los trabajadores latinos expresan su preocupación por el alcance de los operativos y la posibilidad de ser detenidos mientras se desplazan hacia sus empleos.

Para Escobar y otros trabajadores de la construcción, la incertidumbre forma parte de su rutina diaria. Mientras persiste la preocupación por un posible aumento de las detenciones de ICE, la comunidad latina pide que se distinga entre quienes cometen delitos y quienes, como ellos, acuden a sus empleos para salir adelante.