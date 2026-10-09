ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE recibiría la orden de endurecer sus redadas y ELEVAR las DETENCIONES DIARIAS a esta cifra

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos buscaría elevar a 3.000 los arrestos diarios de inmigrantes, un 50% más que el promedio reciente de la agencia. La nueva directriz, comunicada verbalmente el martes 6 de octubre, reforzaría las operaciones migratorias en el país, según CNN, en una información recogida por Periódico Cubano.

ICE aumentaría a 3.000 las detenciones diarias de inmigrantes en EE. UU.

De acuerdo con dos fuentes consultadas por CNN, la dirección de ICE habría solicitado a sus agentes realizar 1.000 detenciones adicionales al día para alcanzar la meta de 3.000 arrestos diarios. Además, la agencia buscaría llegar a las 19.000 detenciones semanales, teniendo en cuenta que los operativos suelen disminuir durante los fines de semana.

El objetivo retoma una exigencia impulsada anteriormente por la Casa Blanca, que ICE había tenido dificultades para cumplir de manera sostenida. Hasta hace poco, la agencia registraba alrededor de 2.000 arrestos diarios, por lo que la nueva meta supondría un aumento considerable de las operaciones contra inmigrantes indocumentados.

La medida se produce en medio de una creciente presión sobre los funcionarios migratorios del Gobierno de Donald Trump para intensificar las operaciones destinadas a localizar y detener a extranjeros sujetos a deportación. En paralelo, ICE solicitó ampliar la capacidad de sus centros de detención ante el incremento de las operaciones migratorias.

¿Qué dice el Gobierno sobre las cuotas de arrestos de ICE en EE. UU.?

Pese a la directriz reportada, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó que existan cuotas obligatorias para los agentes migratorios. Un portavoz de la institución declaró a CNN: "No existen cuotas de arrestos".

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, también negó haber recibido instrucciones de la Casa Blanca para establecer objetivos numéricos de detenciones. Sus declaraciones contrastan con los reportes sobre la nueva meta que ICE buscaría alcanzar en Estados Unidos.

Las cifras reflejan un aumento de las detenciones migratorias. En agosto, ICE registró aproximadamente 51.000 arrestos, frente a los 46.000 reportados en julio. Entre enero y agosto, el total alcanzó las 262.768 personas detenidas, según los datos citados en el informe.

Por ahora, la información sobre la meta de 3.000 arrestos diarios se basa en fuentes anónimas consultadas por CNN. Por ello, este objetivo debe distinguirse de una cuota oficial reconocida por el DHS. La posible intensificación de las operaciones migratorias mantiene la atención sobre los inmigrantes en Estados Unidos, especialmente quienes podrían enfrentar procesos de detención y deportación.