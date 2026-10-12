La policía de West Milwaukee, en Estados Unidos, atendió un reporte sobre el reciente uso de armas y presuntos disparos en un Walmart Supercenter ubicado en Greenfield Avenue. El incidente ocurrió el domingo 11 de octubre a las 9.00 p. m., lo que generó una rápida respuesta de las autoridades en la zona. ¿Cuál es la actual situación?

Preocupante situación en Walmart de West Milwaukee: denuncian disparos y amenazas a guardias

WISN12 informó que una insólita llamada nocturna a las autoridades de West Milwaukee alertó sobre un incidente en el que una persona sospechosa, de la cual no se reveló su identidad, disparó en tres ocasiones, además de amenazar a los guardias de seguridad de la tienda.

Hasta el momento, se ignora la ubicación del individuo y las circunstancias que llevaron a la realización de los disparos. Asimismo, el medio en mención ha solicitado información adicional a la policía, pero hasta el cierre de esta nota no se conoce más respuesta oficial.

Cabe precisar que la amenaza ha dejado en constante alerta a la comunidad. No se han confirmado heridos o testimonios de los presentes ante este caso.

¿Por qué ocurren reportes de tiroteos y llamadas amenazantes en Walmart?

En las tiendas de Walmart en Estados Unidos, últimamente se ha observado un incremento significativo en las llamadas a la policía y en los incidentes violentos. Este fenómeno se atribuye a una serie de factores socioeconómicos, así como a recortes históricos de personal y al elevado flujo de personas en las áreas comerciales.

Entre las razones más destacadas se encuentra la ubicación y el perfil comunitario de estas tiendas. Muchas de ellas están situadas en zonas con altos índices de vulnerabilidad económica y escaso capital social. Investigaciones criminológicas, como las realizadas por el Departamento de Justicia de EE. UU., señalan que las áreas donde están estas tiendas tienden a presentar tasas de delincuencia más elevadas.