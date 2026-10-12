ALERTA MÁXIMA en Walmart de West Milwaukee: exponen preocupante situación en establecimiento; denuncian DISPAROS y AMENAZAS a guardias de seguridad
La policía de West Milwaukee, en Estados Unidos, atendió un reciente tiroteo ocurrido en un establecimiento de Walmart. ¿Qué se sabe? ¿Se reportó heridos?
La policía de West Milwaukee, en Estados Unidos, atendió un reporte sobre el reciente uso de armas y presuntos disparos en un Walmart Supercenter ubicado en Greenfield Avenue. El incidente ocurrió el domingo 11 de octubre a las 9.00 p. m., lo que generó una rápida respuesta de las autoridades en la zona. ¿Cuál es la actual situación?
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Preocupante situación en Walmart de West Milwaukee: denuncian disparos y amenazas a guardias
WISN12 informó que una insólita llamada nocturna a las autoridades de West Milwaukee alertó sobre un incidente en el que una persona sospechosa, de la cual no se reveló su identidad, disparó en tres ocasiones, además de amenazar a los guardias de seguridad de la tienda.
Hasta el momento, se ignora la ubicación del individuo y las circunstancias que llevaron a la realización de los disparos. Asimismo, el medio en mención ha solicitado información adicional a la policía, pero hasta el cierre de esta nota no se conoce más respuesta oficial.
Cabe precisar que la amenaza ha dejado en constante alerta a la comunidad. No se han confirmado heridos o testimonios de los presentes ante este caso.
¿Por qué ocurren reportes de tiroteos y llamadas amenazantes en Walmart?
En las tiendas de Walmart en Estados Unidos, últimamente se ha observado un incremento significativo en las llamadas a la policía y en los incidentes violentos. Este fenómeno se atribuye a una serie de factores socioeconómicos, así como a recortes históricos de personal y al elevado flujo de personas en las áreas comerciales.
Entre las razones más destacadas se encuentra la ubicación y el perfil comunitario de estas tiendas. Muchas de ellas están situadas en zonas con altos índices de vulnerabilidad económica y escaso capital social. Investigaciones criminológicas, como las realizadas por el Departamento de Justicia de EE. UU., señalan que las áreas donde están estas tiendas tienden a presentar tasas de delincuencia más elevadas.
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