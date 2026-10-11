¡Mucha atención! Un trabajador de Walmart en Evansville, Indiana, Estados Unidos, fue detenido por las autoridades y ahora enfrenta cargos por robo agravado tras ser sorprendido, según informó la policía local, mientras sustraía dinero en efectivo de la caja registradora. La intervención de las autoridades se produjo en el momento en que él cometía el delito, lo que llevó a su inmediata captura. AQUÍ más detalles.

Empleado de Walmart arrestado tras robar más de $1.000 de la caja registradora; enfrenta cargos

El sábado 10 de octubre, agentes de la policía se presentaron en el Walmart ubicado en el este de la ciudad para investigar de forma exhaustiva un caso de robo. Según el departamento de prevención de pérdidas de la tienda, el empleado Ryan Bishop había estado sustraendo dinero de la caja registradora desde el 1 de octubre.

Trabajador de Walmart fue detenido tras robar más de $1,000 de la caja registradora; enfrenta cargos.

Las autoridades y el medio 'WBKO' confirmaron que Bishop había realizado esta acción en cuatro oportunidades, acumulando un total de poco más de 4.000 dólares. En el proceso del interrogatorio, el empleado no pudo evitar admitir haber tomado el efectivo en las cuatro ocasiones, argumentando que lo hizo para cubrir sus facturas.

Tras su confesión, el hombre fue detenido y llevado a la cárcel del condado de Vanderburgh, donde enfrenta cargos por robo, un delito grave de nivel 6. No obstante, no se ha compartido ninguna otra actualización del caso.

¿Cuánto gana un trabajador de cajero en Walmart?

Un cajero de Walmart en el país americano percibe un salario promedio que oscila entre $12,63 y $14,59 por hora, de acuerdo con datos de Indeed. El promedio nacional se establece en aproximadamente $14,59 por hora, aunque esta cifra puede variar dependiendo del costo de vida en cada región, alcanzando los $12,63 en áreas con menores costos y cifras más altas en estados donde se aplican salarios mínimos superiores.

En términos de ingresos, esto se traduce en alrededor de $151 diarios o $623 semanales, asumiendo jornadas de tiempo completo o parcial. En general, el salario promedio de los empleados por hora en Walmart se sitúa en torno a $18,25, considerando diversas posiciones dentro de la tienda y los centros de distribución, según información de 'La Opinión'.