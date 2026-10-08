¿Pudo suceder una tragedia? Una mujer del condado de Georgetown ha sido acusada tras un reciente incidente en el que, según la policía, provocó un incendio en las alfombras de un Walmart de la zona.

Según los primeros informes, este hecho se produjo después de que la mujer supuestamente intentara robar en la tienda estadounidense. Las autoridades están investigando el suceso, que ha generado preocupación entre los clientes y empleados del establecimiento. ¿El local cerró? ¿Hubo heridos?

Mujer enfrenta fuertes cargos tras ser acusada de provocar incendio en Walmart, ¿qué pasó?

Mujer termina arrestada tras ser acusada de provocar incendio en Walmart, ¿se confirmaron heridos?

Tal como señaló 'ABC15 News', el 1 de octubre, la policía y los bomberos de Georgetown respondieron de inmediato a un incendio en el Walmart situado en 1310 N. Fraser St., en Estados Unidos.

Tras recibir el preocupante aviso, se procedió a evacuar la tienda y los bomberos lograron extinguir las llamas. Afortunadamente, el Departamento de Policía de Georgetown confirmó que no hubo heridos entre clientes ni empleados del local.

En los documentos, difundidos por el medio en mención y las autoridades, se conoció que el siniestro se originó en el pasillo de alfombras, donde una empleada había confrontado a una mujer sospechosa de hurto, advirtiéndole que no embolsara los artículos no pagados.

Las cámaras de vigilancia del establecimiento captaron a la mujer iniciando el fuego poco después de este altercado. Posteriormente, se apoderó de los objetos robados y escapó en bicicleta. Las investigaciones llevaron a la identificación de Brandy Marie Moree como la presunta responsable del incendio.

Al respecto, la policía la localizó en Highmarket Street, cerca de Dollar General, y la arrestó sin resistencia. Moree enfrenta cargos por incendio provocado en segundo grado, alteración agravada del orden público y hurto en tiendas, además de daños valorizados en más de 400 dólares.

¿Qué dijo el jefe de policía de Georgetown al respecto?

Por su parte, el jefe de policía de Georgetown, Nelson E. Brown, destacó la gravedad del incidente que pudo haber amenazado la seguridad de muchos ciudadanos y trabajadores de Walmart.

Agradeció a los investigadores y agentes de patrulla por su rápida y efectiva actuación, que condujo a la identificación y captura de la autora del hecho. Además, Brown valoró el trabajo del Departamento de Bomberos de Georgetown y su labor con la comunidad.

"Este incidente pudo haber puesto en grave peligro a numerosos miembros de nuestra comunidad y empleados de Walmart. Felicito a nuestros investigadores y agentes de patrulla por su rápida y exhaustiva respuesta, que permitió identificar y detener al responsable", expresó.