Un hombre permanece internado en un hospital tras ser atropellado, tal como informaron los investigadores del Condado de Harris, por un vehículo que era manejado por agentes de las autoridades federales de inmigración (ICE). Hasta el momento, las circunstancias del incidente están siendo analizadas por las autoridades. AQUÍ más detalles del caso y qué se sabe de la persona afectada.

EE. UU.: agentes del ICE atropellan a hombre tras última operación migratoria, ¿cuál es su estado?

'Fox4 News Dallas' y 'Click2 Houston' informaron que un hombre se encuentra hospitalizado tras ser atropellado por un vehículo de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en un incidente ocurrido en Clay Road, aproximadamente a las 7.20 a. m. de este sábado 10 de octubre.

Agentes del ICE atropellan a hombre tras última operación migratoria en Houston. / Univisión.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Harris, los oficiales estaban realizando una operación de control migratorio en la zona en el momento del accidente. Las autoridades locales realizan una investigación para esclarecer los detalles de lo sucedido. No han compartido más datos.

Cabe resaltar que la víctima fue trasladada de inmediato a un centro médico, donde se reporta que su estado es estable. Hasta el momento, no se ha revelado su identidad, si es inmigrante, pero sí se conoce que dicho sujeto era perseguido, según el sheriff Ed González.

Zona experimenta presencia policial

Hasta ahora, no se ha confirmado un cierre total de las vías principales, aunque la zona cuenta con una notable presencia policial debido a las investigaciones en curso. La División de Delitos Vehiculares de la Oficina del Alguacil del Condado de Harris (HCSO) está activa en la escena ubicada en Clay Road, cerca de Highway 6, llevando a cabo las pericias necesarias.

A pesar de que el tráfico fluye, las autoridades han establecido un punto fijo de operaciones. Se aconseja a los conductores que transiten con precaución, ya que podrían presentarse ralentizaciones en el tráfico local o bloqueos parciales en los carriles periféricos.