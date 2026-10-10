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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: agente del ICE fuera de servicio, es BALEADO tras dormir en césped y AGREDIR a adulto mayor

Un agente del ICE que se encontraba fuera de servicio fue herido de bala tras incidente en Fresno, donde fue acusado de atacar a hombre de 72 años. ¿Qué pasó?

Melanni Miranda
Agente del ICE fuera de servicio, termina baleado tras ser encontrado durmiendo césped y agredir a hombre de 72 años.
Agente del ICE fuera de servicio, termina baleado tras ser encontrado durmiendo césped y agredir a hombre de 72 años. | Composición Líbero / Melanni Miranda / CNN.
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Un agente del ICE que se encontraba fuera de servicio fue herido de bala en Fresno, Estados Unidos, tras ser hallado durmiendo en un área de césped de un edificio. Posteriormente, también se le acusó de agredir a un hombre de 72 años, tal como señalaron las propias autoridades locales. La situación ha generado preocupación y se realizan investigaciones para esclarecer los hechos. ¿Qué se sabe de este incidente? Aquí los detalles.

ICE habría ordenado a sus agentes elevar a 3.000 los arrestos diarios.

PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE recibiría la orden de endurecer sus redadas y ELEVAR las DETENCIONES DIARIAS a esta cifra

Agente del ICE fuera de servicio, termina baleado tras dormir en césped y agredir a hombre de 72 años

Según ‘The Angeles Times’, se conoció que el Departamento de Policía de Fresno reportó recientemente la alerta sobre un disparo en la intersección de East Dudley Avenue y North Broadway Street, EE. UU. Este registro se dio a las 3:19 de la madrugada del viernes 9 de octubre. En un comunicado oficial se confirmó que, al llegar al lugar, los agentes encontraron a David González, de 32 años, esposado y con una herida de bala en el abdomen.

Se supo que una mujer, a través de sus propias declaraciones y cuya identidad no fue revelada, regresó a su hogar y halló a González, agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durmiendo en el jardín delantero. La mujer contactó a su padre, de 72 años, quien salió para ayudar a González.

Al despertar, González se mostró “ebrio y agitado”, y supuestamente atacó al adulto mayor, provocándole varias lesiones visibles. Cuando la mujer intentó intervenir, también fue agredida por la autoridad, lo que llevó a su padre a sacar un arma y disparar una vez contra él, según sus declaraciones.

El novio de la mujer, un agente de policía fuera de servicio, fue quien esposó a González. Originario de Texas, González se encontraba en Fresno por razones que aún no han sido aclaradas. En el momento del incidente, estaba fuera de servicio y solo. La policía no ofreció más detalles sobre la identidad del hombre que fue agredido, quien fue descrito como una “víctima” y poseía legalmente el arma utilizada, por lo que no enfrenta cargos penales. No se informaron más detalles.

¿Qué ha dicho el concejal de Fresno sobre las actitudes de los agentes del ICE?

Bajo este contexto, en una publicación en Facebook realizada el viernes tras el tiroteo, el concejal de Fresno, Miguel Arias, expresó que “las comunidades merecen seguridad, dignidad y respeto, no intimidación, miedo y comportamiento imprudente por parte de los agentes federales del ICE”. Arias advirtió que las tácticas intimidatorias implementadas por el ICE bajo la administración del presidente Trump, como muchos han señalado, podrían resultar en lesiones.

Asimismo, resaltó que el peligro que estas agresivas estrategias de aplicación de la ley representan para las comunidades no debería ser una sorpresa. El concejal también planteó preocupaciones sobre la selección, las cualificaciones, la aptitud psicológica y la responsabilidad de los agentes del ICE que provienen de otros estados y que están siendo enviados a sus vecindarios.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

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