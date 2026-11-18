Miles de jóvenes peruanos se preparan para afrontar una de las etapas más importantes del concurso Beca 18-2027. El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) confirmó que el Examen Nacional de Preselección (ENP) se realizará este domingo 22 de noviembre de 2026, de manera presencial y simultánea en todo el país.

¿A qué hora se realizará el examen de Beca 18-2027?

Una de las principales dudas es el horario en el que deberán presentarse para rendir la evaluación. Al respecto, Pronabec informó que cada participante declarado apto rendirá el examen de 9:00 a. m. a 11:00 a. m., pero el ingreso al local será de 7:00 a. m. a 8:20 a. m. (hora exacta) .

¿Dónde se realizará el Examen Nacional de Preselección?

La prueba se desarrollará de forma presencial en diferentes locales habilitados a nivel nacional. Cada postulante tendrá una sede asignada por Pronabec, cuya ubicación estará cerca del domicilio que registró durante su inscripción. La dirección exacta será comunicada a través del buzón de notificaciones del Sibec, por lo que los jóvenes deberán verificar esta información antes de trasladarse al centro de evaluación.

Accede al portal oficial de Beca 18-2027 .

. Selecciona el botón verde 'Módulo Sibec' .

. Ingresa tu número de DNI y contraseña para iniciar sesión.

Haz clic en el ícono de la campana de notificaciones, que te dirigirá a tu casilla electrónica del Sibec.

Finalmente, revisa los mensajes recibidos y ubica la notificación que contiene la información sobre tu local de evaluación.

Consulta tu local de evaluación en la página web de Beca 18-2027.

¿Cuántas preguntas tendrá el examen de Beca 18?

El Examen Nacional de Preselección estará compuesto por 60 preguntas, distribuidas en dos áreas: 30 de competencia matemática y 30 de competencia lectora. Cada respuesta correcta tendrá un valor de dos puntos, lo que permitirá alcanzar un máximo de 120 puntos. Además, los participantes deberán obtener un puntaje mínimo de 84 en la modalidad Ordinaria y 66 en las modalidades especiales para continuar en el proceso.

¿Cuántos postulantes rendirán el examen de Beca 18-2027?

De acuerdo con la información difundida por Pronabec, un total de 59.392 jóvenes fueron declarados aptos para participar en esta evaluación, luego de la revisión de los expedientes de los inscritos. Todos ellos buscarán conseguir uno de los 6.000 cupos que ofrece el Estado peruano para estudiar una carrera profesional con financiamiento.

¿Cuándo se publicarán los resultados de la preselección?

Los postulantes deberán esperar hasta el 23 de diciembre de 2026 para conocer la lista oficial de preseleccionados y no preseleccionados. Quienes superen esta primera evaluación podrán avanzar a la etapa final de selección, cuyo inicio está previsto para el 7 de enero de 2027. Es importante recordar que aprobar el examen no significa obtener automáticamente la beca, pues todavía será necesario cumplir con las condiciones de la siguiente fase.