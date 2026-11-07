0
ATENCIÓN
Así marcha la Tabla del Clausura
URGENTE
Así se mueve el Acumulado de la Liga 1 2026

Prueba Nacional de Ascenso Docente 2026: cuándo salen los resultados y link oficial del Minedu

Conoce cuándo se publicarán los resultados de la evaluación Ascenso Docente 2026, cómo presentar reclamos y dónde consultar tu puntaje mediante el link oficial.

Angie De La Cruz
Revisa cuándo se publicarán los resultados de la Prueba Nacional del Concurso de Ascenso Docente 2026.
Revisa cuándo se publicarán los resultados de la Prueba Nacional del Concurso de Ascenso Docente 2026. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

Este domingo 8 de noviembre, miles de profesores de Educación Básica participan en la Prueba Nacional del Concurso de Ascenso Docente 2026, organizada por el Ministerio de Educación (Minedu). La evaluación representa una oportunidad para avanzar en la Carrera Pública Magisterial (CPM), mejorar sus condiciones laborales y acceder a una escala remunerativa superior.

Revisa el cronograma de pago de pensiones ONP en noviembre 2026 en el Banco de la Nación.

PUEDES VER: Cronograma de pago pensiones ONP en noviembre 2026: fechas para cobrar en el Banco de la Nación

¿Cuándo salen los resultados de la Prueba Nacional de Ascenso Docente 2026?

De acuerdo con el cronograma actualizado por el Minedu, los resultados preliminares de la Prueba Nacional se publicarán el jueves 19 de noviembre de 2026. Los docentes podrán revisar sus puntajes mediante el aplicativo habilitado por la Dirección de Evaluación Docente (DIED) en el portal institucional del sector Educación.

Posteriormente, los participantes que no estén conformes con la calificación obtenida tendrán la oportunidad de presentar sus reclamos desde el 20 hasta el 26 de noviembre. El Ministerio de Educación evaluará estas solicitudes entre el 20 de noviembre y el 3 de diciembre. Finalmente, el viernes 4 de diciembre se publicará la relación de postulantes con los resultados definitivos de la Prueba Nacional.

¿Dónde consultar los resultados del Ascenso Docente 2026? Link oficial

Para conocer sus calificaciones, los profesores deberán ingresar a la plataforma oficial de Evaluación Docente del Minedu: https://evaluaciondocente.perueduca.pe/ascenso26/. En este espacio encontrarán información sobre el concurso, el cronograma actualizado, las etapas de evaluación y los aplicativos habilitados para consultar sus resultados. Se recomienda utilizar únicamente los canales oficiales para evitar ingresar a enlaces no autorizados.

  • Consulta local de evaluación para Ascenso Docente: link aquí
Ascenso Docente 2026

Consulte su local de evaluación para rendir su Prueba Nacional.

¿Qué sigue después de la Prueba Nacional?

Los docentes que alcancen el puntaje mínimo requerido para la escala a la que postulan podrán continuar a la etapa descentralizada, en la que se verificará el cumplimiento de los requisitos y se valorará su trayectoria profesional. Esta fase contempla la revisión de documentos y la evaluación correspondiente a cargo de los comités respectivos. Según el cronograma, los resultados finales de esta etapa se publicarán el 12 de febrero de 2027.

Cronograma de la Prueba Nacional de Ascenso Docente 2026

  • Aplicación de la Prueba Nacional: 8 de noviembre de 2026
  • Publicación de resultados preliminares: 19 de noviembre de 2026
  • Presentación de reclamos: Del 20 al 26 de noviembre de 2026
  • Resolución de reclamos: Del 20 de noviembre al 3 de diciembre de 2026
  • Actualización excepcional del legajo: Del 23 de noviembre al 1 de diciembre de 2026
  • Publicación de resultados finales: 4 de diciembre de 2026
  • Actualización del legajo personal: Del 9 al 30 de noviembre de 2026
  • Publicación de resultados preliminares de la etapa descentralizada: 26 de enero de 2027
  • Publicación de resultados finales de la etapa descentralizada: 12 de febrero de 2027
  • Publicación de vacantes de ascenso: 15 de febrero de 2027
  • Publicación de ganadores de asignación regular: 17 de febrero de 2027
  • Publicación de ganadores de asignación excepcional: 18 de febrero de 2027
  • Emisión de resoluciones de ascenso: Del 23 al 26 de febrero de 2027
  • Inicio de vigencia del ascenso: 1 de marzo de 2027
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Ascenso Docente 2026: mira tu local de evaluación para la Prueba Nacional de HOY, 8 de noviembre

  2. Admisión COAR 2027: LINK oficial del Minedu para postular al Proceso Único de Admisión

  3. Minedu confirmó buena noticia para egresados COAR: crea nueva beca para estudiar en el extranjero

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano