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Prueba Nacional de Ascenso Docente 2026: cuándo salen los resultados y link oficial del Minedu
Conoce cuándo se publicarán los resultados de la evaluación Ascenso Docente 2026, cómo presentar reclamos y dónde consultar tu puntaje mediante el link oficial.
Este domingo 8 de noviembre, miles de profesores de Educación Básica participan en la Prueba Nacional del Concurso de Ascenso Docente 2026, organizada por el Ministerio de Educación (Minedu). La evaluación representa una oportunidad para avanzar en la Carrera Pública Magisterial (CPM), mejorar sus condiciones laborales y acceder a una escala remunerativa superior.
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¿Cuándo salen los resultados de la Prueba Nacional de Ascenso Docente 2026?
De acuerdo con el cronograma actualizado por el Minedu, los resultados preliminares de la Prueba Nacional se publicarán el jueves 19 de noviembre de 2026. Los docentes podrán revisar sus puntajes mediante el aplicativo habilitado por la Dirección de Evaluación Docente (DIED) en el portal institucional del sector Educación.
Posteriormente, los participantes que no estén conformes con la calificación obtenida tendrán la oportunidad de presentar sus reclamos desde el 20 hasta el 26 de noviembre. El Ministerio de Educación evaluará estas solicitudes entre el 20 de noviembre y el 3 de diciembre. Finalmente, el viernes 4 de diciembre se publicará la relación de postulantes con los resultados definitivos de la Prueba Nacional.
¿Dónde consultar los resultados del Ascenso Docente 2026? Link oficial
Para conocer sus calificaciones, los profesores deberán ingresar a la plataforma oficial de Evaluación Docente del Minedu: https://evaluaciondocente.perueduca.pe/ascenso26/. En este espacio encontrarán información sobre el concurso, el cronograma actualizado, las etapas de evaluación y los aplicativos habilitados para consultar sus resultados. Se recomienda utilizar únicamente los canales oficiales para evitar ingresar a enlaces no autorizados.
- Consulta local de evaluación para Ascenso Docente: link aquí
Consulte su local de evaluación para rendir su Prueba Nacional.
¿Qué sigue después de la Prueba Nacional?
Los docentes que alcancen el puntaje mínimo requerido para la escala a la que postulan podrán continuar a la etapa descentralizada, en la que se verificará el cumplimiento de los requisitos y se valorará su trayectoria profesional. Esta fase contempla la revisión de documentos y la evaluación correspondiente a cargo de los comités respectivos. Según el cronograma, los resultados finales de esta etapa se publicarán el 12 de febrero de 2027.
Cronograma de la Prueba Nacional de Ascenso Docente 2026
- Aplicación de la Prueba Nacional: 8 de noviembre de 2026
- Publicación de resultados preliminares: 19 de noviembre de 2026
- Presentación de reclamos: Del 20 al 26 de noviembre de 2026
- Resolución de reclamos: Del 20 de noviembre al 3 de diciembre de 2026
- Actualización excepcional del legajo: Del 23 de noviembre al 1 de diciembre de 2026
- Publicación de resultados finales: 4 de diciembre de 2026
- Actualización del legajo personal: Del 9 al 30 de noviembre de 2026
- Publicación de resultados preliminares de la etapa descentralizada: 26 de enero de 2027
- Publicación de resultados finales de la etapa descentralizada: 12 de febrero de 2027
- Publicación de vacantes de ascenso: 15 de febrero de 2027
- Publicación de ganadores de asignación regular: 17 de febrero de 2027
- Publicación de ganadores de asignación excepcional: 18 de febrero de 2027
- Emisión de resoluciones de ascenso: Del 23 al 26 de febrero de 2027
- Inicio de vigencia del ascenso: 1 de marzo de 2027
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