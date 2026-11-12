El examen de admisión correspondiente al periodo 2027-01 de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) se llevó a cabo el domingo 20 de septiembre de 2026. La divulgación de los resultados finales, que incluye los cupos liberados, se realizará este viernes 13 de noviembre de 2026. ¿Cómo revisar la lista definitiva? AQUÍ todos los detalles.

Resultados del Examen de admisión Universidad Nacional de Colombia (UNAL) 2027 - I

La Universidad Nacional de Colombia (UNAL) anunciará la lista definitiva de admitidos por cupos liberados para el periodo 2027-01 el viernes 13 de noviembre de 2026.

Para verificar el estado de la admisión, se recomienda visitar la Dirección Nacional de Admisiones de la UNAL . (LINK AQUÍ)

Asimismo, es importante mencionar que los seleccionados deberán realizar el envío de documentos y formalizar su matrícula entre el 17 y el 23 de noviembre de 2026.

Pasos para verificar los resultados

Para acceder a la lista definitiva de admitidos en la UNAL es necesario visitar el portal oficial de la Dirección Nacional de Admisiones .

Los pasos para verificar el resultado son los siguientes:

Ingresa a la página oficial en la dirección admisiones.unal.edu.co/pregrado.

Luego, selecciona la sección correspondiente a Pregrado y localiza la convocatoria actual, que corresponde al periodo 2027-01.

A continuación, haz clic en la opción Consultar resultados.

Posteriormente, introduce tu tipo y número de documento de identidad, así como el código de verificación (captcha) que el sistema solicita.

Finalmente, presiona Continuar para acceder a tu reporte individual y conocer el estado de tu admisión.

Fechas claves de la convocatoria 2027 -I

La inscripción para los programas con cupo liberado se llevó a cabo del 9 al 11 de noviembre de 2026.

Los resultados de los cupos liberados se publicarán a partir de este 13 de noviembre de 2026, brindando a los interesados la oportunidad de conocer su situación en el proceso de selección.