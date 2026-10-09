Los aspirantes a ingresar a la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) durante el semestre 2027-1 podrán consultar los resultados de la prueba de admisión desde hoy, viernes 9 de octubre de 2026.

La publicación de los resultados definitivos de admisión está programada para esta fecha. El examen se llevó a cabo el 20 de septiembre, seguido de la consulta del puntaje inicial el 1 de octubre. Además, la preinscripción para el programa curricular de elección estuvo disponible del 1 al 6 de octubre. A continuación, la primera lista de admitidos.

Consulta los resultados del Examen de Admisión UNAL 2027-I, en Colombia

Los resultados oficiales del examen de admisión de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) están disponibles únicamente en su Página Web de Admisiones:

AQUÍ LINK oficial (en breve se conocerán los resultados)

Es importante seguir estos pasos:

Primero, accede al sitio web oficial de la Dirección Nacional de Admisiones en admisiones.unal.edu.co.

Luego, selecciona la pestaña correspondiente a 'Pregrado'.

Después de ese paso, busca el botón que indica 'Consultar resultados'.

Una vez allí, inicia sesión ingresando el tipo y número de documento de identidad que utilizaste al registrarte.

Después, introduce la clave de acceso o el código de seguridad que recibiste en tu correo electrónico.

Completa la verificación captcha y haz clic en 'Continuar'. En la plataforma, podrás ver tu puntaje total, los resultados desglosados por áreas y, en la lista definitiva del 9 de octubre, el programa curricular al que fuiste asignado en caso de haber sido admitido.

¿Quiénes pudieron rendir el Examen de Admisión UNAL 2027-I?

El examen de admisión regular, del 20 de septiembre, estuvo disponible para todos los aspirantes, tanto nacionales como extranjeros, que cumplieron con ciertos requisitos durante el periodo de inscripciones, que abarcó de julio a agosto de 2026. Entre las condiciones establecidas, se encontraban:

Estudiantes de último año de bachillerato.

Bachilleres graduados que presentaron un documento de identidad válido, como tarjeta de identidad, cédula, cédula de extranjería o pasaporte.

Fue necesario que los aspirantes pagaran y formalizaran su inscripción a través de la plataforma oficial de la universidad.

Aquellos que fueron convocados debieron asistir a alguno de los más de 30 puntos presenciales habilitados en Colombia o a las oficinas consulares en el extranjero.

¿Cuántas carreras ofrece la Universidad Nacional de Colombia (UNAL)?

La Universidad Nacional de Colombia (UNAL) se destaca como la institución pública que ofrece la mayor variedad de programas de pregrado en el país, con más de 90 carreras universitarias distribuidas en diversas áreas del conocimiento. La oferta específica de estas carreras puede diferir según las sedes principales, que incluyen Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira y La Paz.