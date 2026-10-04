¿Quién va ganando las elecciones por la Alcaldía de Lima? Sigue EN VIVO el conteo de votos y resultados

HOY, domingo 4 de octubre, se realizan las Elecciones Regionales y Municipales 2026, una jornada en la que los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a sus próximas autoridades. En esta nota podrás conocer cómo va la carrera por la Alcaldía de Lima y los resultados que definirán quién asumirá el liderazgo de la capital durante los próximos años.

Sigue EN VIVO el conteo de votos y los resultados de las Elecciones Municipales 2026. A medida que avance el procesamiento de actas, se actualizará la información sobre quién va ganando la elección por la Alcaldía de Lima, así como las cifras y posiciones de los principales candidatos.

¿Desde qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

Los ciudadanos podrán acudir a sus locales de votación desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. del domingo 4 de octubre, según el horario establecido por la ONPE para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Durante ese periodo estarán habilitadas las mesas para que los electores puedan emitir su voto.

En el caso de los miembros de mesa, tanto titulares como suplentes, la indicación es presentarse en el local desde las 6:00 a. m., con el objetivo de instalar las mesas y garantizar que la jornada electoral pueda comenzar a la hora establecida.

¿Quiénes son los candidatos de Lima Metropolitana?

En las Elecciones Regionales y Municipales 2026, los ciudadanos de Lima Metropolitana encontrarán en la contienda a 26 organizaciones políticas, aunque no todas presentan un candidato a alcalde. La lista incluye a figuras con trayectoria política y nuevos postulantes que buscan asumir la conducción de la capital en el próximo periodo municipal.

Carlos Alberto Tejada Noriega : Acción Popular

: Acción Popular Susel Paredes Piqué : Ahora Nación

: Ahora Nación Juan Carlos Alvarado Mestanza : Alianza Electoral Venceremos

: Alianza Electoral Venceremos Elio Riera Garro : Alianza para el Progreso

: Alianza para el Progreso Francis Allison Oyague : Avanza País - Partido de Integración Social

: Avanza País - Partido de Integración Social Samir Quispe Caballero : Batalla Perú

: Batalla Perú Yehude Simon Munaro : Coalición Transformadora Tierra Verde

: Coalición Transformadora Tierra Verde Segundo Valdez Zavala : Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap)

: Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap) Rubén Bonilla Espinoza : Fuerza Ciudadana

: Fuerza Ciudadana Samuel Daza Taype : Fuerza Popular

: Fuerza Popular Oswaldo Vargas Cuellar : Juntos por el Perú

: Juntos por el Perú Mónica Yaya Luyo : Partido Aprista Peruano

: Partido Aprista Peruano Ricardo Belmont Cassinelli : Partido Cívico Obras

: Partido Cívico Obras Carlos Gallardo Neyra : Partido del Buen Gobierno

: Partido del Buen Gobierno Flor Hurtado Valdez : Partido Demócrata Verde

: Partido Demócrata Verde Carlos Bruce Montes de Oca : Partido Democrático Somos Perú

: Partido Democrático Somos Perú Elizabeth León Chinchay : Partido Frente de la Esperanza 2021

: Partido Frente de la Esperanza 2021 Victoria La Cruz Garcés : Partido Morado

: Partido Morado Sandro Caller Gutiérrez : Partido Patriótico del Perú

: Partido Patriótico del Perú Luis Huette Tolentino : Partido Político Pueblo Consciente

: Partido Político Pueblo Consciente Edgardo de Pomar Vizcarra : Partido Popular Cristiano (PPC)

: Partido Popular Cristiano (PPC) Daniel Urresti Elera : Podemos Perú

: Podemos Perú Luis Miguel Llanos Carrillo : Progresemos

: Progresemos Santiago Abarca León : Visión Perú

: Visión Perú Renovación Popular : sin candidato a alcalde; su primer regidor es Rafael López Aliaga

: sin candidato a alcalde; su primer regidor es Partido Político Nacional Perú Libre: sin candidato a alcalde; su primer regidor es Yuri Castro Romero.

26 partidos y organizaciones políticas participan en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

¿Cómo saber dónde me toca votar este 4 de octubre?

Para conocer tu local de votación en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, debes ingresar a la plataforma oficial de consulta electoral de la ONPE y colocar tu número de DNI. El sistema te mostrará el local asignado, su dirección, número de mesa y número de orden, además de indicar si fuiste designado como miembro de mesa.

Consulta aquí tu local de votación: Consulta Electoral de la ONPE

¿Puede votar con DNI vencido?

Para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, Reniec prorrogó excepcionalmente hasta el domingo 4 de octubre la vigencia de los DNI vencidos o próximos a vencer. Por ello, los ciudadanos podrán acudir a votar con su DNI azul, amarillo o electrónico, aunque el documento figure como vencido.

¿Cuál es la multa por no votar este domingo 4 de octubre?

De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la multa por no votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 dependerá del nivel de pobreza del distrito donde te corresponde sufragar. Los montos son: S/110 para distritos no pobres, S/55 para distritos pobres y S/27.50 para distritos considerados de extrema pobreza.

En tanto, los ciudadanos designados como miembros de mesa que no cumplan con instalar la mesa recibirán una multa de S/275. Si, además de no presentarse como miembro de mesa, tampoco votan, deberán pagar ambas multas.