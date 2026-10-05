¿Habrá segunda vuelta entre Rafael López Aliaga y Francis Allison? Esto indica la Ley Orgánica de Elecciones 2026

Con el avance del conteo de votos de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, crece la expectativa por conocer si será necesaria una segunda vuelta entre Rafael López Aliaga y Francis Allison. ¿Qué establece la Ley Orgánica de Elecciones sobre este escenario y bajo qué condiciones se define una eventual segunda votación? Conoce lo que señala la normativa electoral vigente y cómo se determina el resultado.

¿Habrá segunda vuelta en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

En el caso de Rafael López Aliaga y Francis Allison, quienes compiten por la Alcaldía de Lima Metropolitana, no habrá segunda vuelta. Aunque los resultados oficiales muestran una competencia estrecha entre ambos, la regla electoral no indica una segunda votación para elegir alcaldes provinciales o distritales. Por ello, quien obtenga la mayor cantidad de votos válidos será proclamado alcalde, una vez concluido el conteo.

Rafael López Aliaga y Francis Allison lideran los resultados por la Alcaldía de Lima.

Se precisa que para las elecciones distritales y provinciales, no existe segunda vuelta. La normativa establece que los alcaldes son elegidos directamente en una sola jornada electoral, sin exigir que alcancen un porcentaje mínimo de votos. Por tanto, en cada municipio será proclamada la lista que obtenga la mayor votación, de acuerdo con los resultados oficiales.

Pero la situación es diferente en las elecciones regionales, donde sí puede haber una Segunda Elección cuando ningún gobernador y vicegobernador alcanza al menos el 30 % de los votos válidos. En ese escenario, pasan a una segunda votación las dos fórmulas con mayor votación.