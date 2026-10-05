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¿Se confirmó fin de semana largo tras el feriado del jueves 8 de octubre? Esto indica el Gobierno

El 8 de octubre será feriado nacional, pero qué ha dispuesto el Gobierno para el viernes 9 de octubre. Conoce si se podrá disfrutar de un fin de semana largo.

Angie De La Cruz
Conoce si el Gobierno peruano estableció un fin de semana largo tras feriado nacional del 8 de octubre.
Conoce si el Gobierno peruano estableció un fin de semana largo tras feriado nacional del 8 de octubre. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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El jueves 8 de octubre será feriado en Perú por el Combate de Angamos, por lo que la atención ahora está puesta en lo que ocurrirá durante los días siguientes. ¿El Gobierno decretó un día no laborable para formar un fin de semana largo? Revisa qué se sabe oficialmente y si los trabajadores podrán disfrutar de un descanso extendido.

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Feriado 8 de octubre: ¿habrá fin de semana largo?

A poco del feriado del jueves 8 de octubre, se genera una pregunta: ¿será posible enlazar este día de descanso con el viernes 9 y disfrutar de un fin de semana más extenso? Antes de hacer planes, es importante conocer que no se confirmó un fin de semana largo después de la conmemoración por el Combate de Angamos.

Asimismo, el viernes 9 de octubre será un día laborable ordinario, ya que no fue establecido como feriado nacional ni como día no laborable adicional. Por tanto, el descanso será únicamente ese jueves, salvo que alguna empresa o institución establezca una disposición particular para sus trabajadores.

feriado 8 de octubre

El 8 de octubre es feriado nacional por el Día del Combate de Angamos. | Foto: Composición IA.

¿Por qué el 8 de octubre es feriado en Perú?

Cada 8 de octubre, los peruanos tienen un día de descanso para conmemorar una de las fechas más importantes de la historia naval del país: el Combate de Angamos. Esta jornada recuerda el enfrentamiento ocurrido en 1879, durante la Guerra del Pacífico, y la participación del almirante Miguel Grau Seminario, considerado uno de los principales héroes nacionales del Perú.

La fecha tiene un significado especial porque permite recordar el sacrificio y valor de Grau y de la tripulación del monitor Huáscar durante aquel histórico combate. Por ello, el 8 de octubre forma parte de los feriados nacionales establecidos en el calendario peruano, convirtiéndose cada año en una fecha de homenaje y memoria histórica.

¿Qué feriados restan en el 2026?

Tras el feriado del jueves 8 de octubre por el Combate de Angamos, todavía quedan cuatro feriados nacionales en el calendario peruano de 2026. Estos se concentran en noviembre y diciembre:

  • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
  • Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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