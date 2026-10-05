¿El 9 de octubre será feriado a nivel nacional? Conoce qué indica El Peruano y si descansarás

¿El viernes 9 de octubre de 2026 será feriado en Perú? Esta es una de las dudas que surge entre trabajadores, estudiantes y familias que buscan organizar sus actividades durante este mes. Revisa qué señala El Peruano sobre el calendario oficial y descubre si habrá descanso a nivel nacional.

¿El 9 de octubre será feriado?

De acuerdo a lo establecido para este 2026, el 9 de octubre no será feriado en Perú. Esta fecha no figura entre los días establecidos como feriados nacionales, por lo que trabajadores y estudiantes deberán cumplir con sus actividades habituales, salvo que exista alguna disposición particular de su institución o centro laboral.

Sin embargo, el jueves 8 de octubre sí será feriado nacional por la conmemoración del Combate de Angamos. Esta fecha forma parte del calendario oficial de feriados en el país, por lo que corresponde un día de descanso para todos los trabajadores del sector público y privado.

El viernes 9 de octubre de 2026 no será feriado nacional ni día no laborable en el Perú.

¿Qué se celebra el 8 de octubre?

El 8 de octubre se conmemora el Combate de Angamos, uno de los episodios más importantes de la historia naval del Perú. La fecha recuerda el enfrentamiento ocurrido en 1879, durante la Guerra del Pacífico, en el que murió el almirante Miguel Grau Seminario, comandante del monitor Huáscar.

Esta fecha también es conocida como el Día de la Marina de Guerra del Perú y constituye un feriado nacional. Cada 8 de octubre, el país rinde homenaje a Miguel Grau, considerado el 'Caballero de los Mares', y reconoce la participación de la mencionada institución en la defensa y la historia nacional.

El jueves 8 de octubre es feriado nacional por el Día del Combate de Angamos.

¿Cuánto debo cobrar si trabajo el feriado del 8 de octubre?

Si trabajas el 8 de octubre, considerado feriado nacional por el Combate de Angamos, y no recibes un descanso sustitutorio, tienes derecho a percibir una remuneración adicional por la labor realizada. Esta corresponde el pago por el feriado y una sobretasa por el trabajo efectuado, además de la remuneración ordinaria por ese día, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la normativa laboral.

Feriados que restan en Perú este 2026

Después del feriado nacional del jueves 8 de octubre por el Combate de Angamos, todavía quedan cuatro feriados nacionales en el calendario peruano de 2026. Estas fechas corresponden a los días de descanso remunerado para trabajadores del sector público y privado.