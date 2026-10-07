Feriado del 8 de octubre: conoce los horarios del Metropolitano, Metro de Lima, Corredores y transporte público

Con motivo de la conmemoración del Combate de Angamos, este jueves 8 de octubre es feriado nacional en todo el país. Para evitar contratiempos y planificar con anticipación tus desplazamientos por Lima y Callao, es importante tener en cuenta las variaciones en los horarios y la frecuencia de los diferentes medios de transporte público.

De acuerdo con lo informado oficialmente por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), los servicios masivos funcionarán mediante un esquema especial diseñado para atender la demanda de los usuarios durante esta jornada festiva.

Horarios de la ATU este 8 de octubre: consulta la atención del transporte público en Lima y Callao

Metropolitano

Servicios regulares (A, B y C): de 5:00 a. m. a 10:00 p. m.

Servicios Expreso (Expreso 1 y Expreso 5): de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

Buses alimentadores: operarán hasta las 11:00 p. m.

Este 8 de octubre, planifica tu viaje y consulta con anticipación los horarios del transporte público.

Corredores Complementarios: de 5:00 a. m. a 10:30 p. m.

de 5:00 a. m. a 10:30 p. m. AeroDirecto: operará en sus rutas y horarios habituales.

operará en sus rutas y horarios habituales. Línea 1 del Metro de Lima y Callao: de 5:30 a. m. a 10:00 p. m., con un intervalo de llegada de trenes de entre 4,5 y 15 minutos, según la hora del día.

de 5:30 a. m. a 10:00 p. m., con un intervalo de llegada de trenes de entre 4,5 y 15 minutos, según la hora del día. Línea 2 del Metro de Lima y Callao: de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

de 6:00 a. m. a 11:00 p. m. Transporte público regular: de 4:30 a. m. a 12:00 a. m., sujeto a la afluencia de pasajeros.

de 4:30 a. m. a 12:00 a. m., sujeto a la afluencia de pasajeros. Servicio de taxi autorizado: operará con normalidad las 24 horas del día.

Este jueves 8 de octubre, movilicémonos con orden, respeto y responsabilidad.

Consejos para desplazarte con seguridad durante el feriado del 8 de octubre

Para garantizar un trayecto fluido durante este feriado del 8 de octubre, se aconseja verificar con antelación el saldo de la tarjeta Lima Pass, del Metropolitano o de la Línea 1 antes de abordar. De esta manera, evitarás hacer largas filas en los puntos de recarga de las estaciones.

Asimismo, si planeas tomar un taxi, prioriza el uso de unidades formales verificando el código QR habilitado por la ATU para garantizar un viaje seguro. Además, planificar tus salidas con al menos 20 minutos de anticipación te permitirá prevenir retrasos por el tráfico habitual en días festivos.