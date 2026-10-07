¿Los bancos abrirán este feriado del 8 de octubre? Conoce el horario de BCP, BBVA, Banco de la Nación y más

El feriado del jueves 8 de octubre se acerca y miles de personas disfrutarán de un descanso obligatorio debido a la conmemoración del Combate de Angamos. En este contexto, se modificará la atención habitual de diversas entidades en el país, por lo que si debes realizar trámites, depósitos, retiros u otras operaciones de manera presencial en los principales bancos del Perú, es importante que sepas el horario de atención.

Si tienes previsto acudir a una agencia durante esta importante fecha, revisa si las entidades atenderán al público y cuáles modificarán sus horarios. Conoce los detalles de la atención del BCP, BBVA, Banco de la Nación y otros bancos, además de las alternativas digitales disponibles durante el feriado.

Horario de atención de bancos en feriado del 8 de octubre

BCP

Este jueves 8 de octubre, las agencias del BCP no atenderán al público de manera presencial, por lo que los clientes deberán recurrir a sus canales alternativos para realizar sus operaciones. La entidad cuenta con Banca Móvil, Banca por Internet, Yape, cajeros automáticos y Agentes BCP para consultas, transferencias, pagos, retiros y otras operaciones.

Horario de atención del BCP en feriado del 8 de octubre.

Durante el feriado también puedes utilizar la Banca por Internet y la app Banca Móvil, que permiten consultar saldos, hacer transferencias y pagar servicios; además, Clara BCP por WhatsApp está disponible para consultas, mientras que la banca telefónica permite atención con asesor de lunes a sábado de 9 a. m. a 6 p. m.

BBVA

Si necesitas realizar una operación en el BBVA durante el feriado del 8 de octubre, ten en cuenta que las oficinas permanecerán cerradas y retomarán su atención habitual al siguiente día hábil. Sin embargo, los clientes podrán gestionar sus operaciones sin acudir a una agencia a través de la App BBVA y la Banca por Internet, así como efectuar retiros y otras operaciones en los cajeros automáticos. También podrán recurrir a los Agentes BBVA y comunicarse con la Banca por Teléfono al (01) 595-0000 para recibir orientación.

Banco de la Nación

En el caso del Banco de la Nación, las agencias no brindarán atención presencial este jueves 8 de octubre, debido al feriado nacional, y retomarán sus actividades habituales el viernes 9. Durante la jornada, los usuarios podrán continuar realizando algunas operaciones mediante la App BN, Banca por Internet, Pagalo.pe, Agentes BN y cajeros automáticos, canales que permiten acceder a distintos servicios sin necesidad de acudir a una oficina.

Interbank

Para Interbank, las agencias permanecerán cerradas este jueves 8 de octubre, por el feriado nacional, por lo que la atención presencial se retomará en su horario habitual el siguiente día laborable. Durante la jornada, los clientes podrán continuar con sus operaciones mediante la Interbank App y la Banca por Internet, mientras que los cajeros Global Net y Agentes Interbank permitirán realizar retiros, depósitos, pagos y otras operaciones.