Municipalidad de Puente Piedra anuncia campaña de DNI gratis este 9 de octubre: hora, lugar y beneficiarios

La Municipalidad de Puente Piedra anunció una nueva campaña de DNI gratis para este viernes 9 de octubre, una jornada que busca facilitar el acceso de los vecinos a diversos trámites relacionados con su documento de identidad. La iniciativa representa una oportunidad para quienes necesitan actualizar, renovar o gestionar su DNI sin asumir el costo habitual.

La campaña tendrá un horario y punto de atención determinados, por lo que es importante conocer todos los detalles antes de acudir. En esta nota te contamos a qué hora será la jornada, dónde se realizará, quiénes podrán acceder al beneficio y qué requisitos deberán presentar para aprovechar esta campaña gratuita.

Campaña de DNI gratis en Puente Piedra

La campaña de trámite gratuito de DNI electrónico este viernes 9 de octubre se desarrollará desde las 9:00 a. m. en el Local de la Asociación de Vivienda 5 de Junio, Zona Norte, en el distrito de Puente Piedra. La campaña contempla una atención limitada a 50 beneficiarios, por lo que se recomienda a las personas interesadas acudir con anticipación para asegurar su atención.

La Municipalidad de Puente Piedra realizará campaña de DNI gratis este 9 de octubre.

El beneficio está dirigido a niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, así como a personas con discapacidad y adultos mayores. De esta manera, la campaña busca facilitar el acceso al DNI electrónico a grupos que pueden requerir mayor apoyo para realizar sus trámites de identificación.

Entre los procedimientos que podrán realizarse se encuentra la renovación del DNI por caducidad o deterioro, además de la actualización de fotografía. También será posible gestionar el cambio de domicilio, trámite que incluye la toma de una nueva fotografía para el documento.

Para acceder a la campaña, los ciudadanos deberán presentar algunos documentos según corresponda. Entre los requisitos figuran la partida de nacimiento o el DNI, mientras que las niñas, niños y adolescentes deberán acudir acompañados por su madre o padre, quien deberá presentar su respectivo documento de identidad.

Asimismo, se solicita contar con un recibo de luz o agua para los trámites que lo requieran. En el caso de las personas con discapacidad, deberán presentar su carné de CONADIS o certificado de discapacidad. La jornada busca brindar una alternativa gratuita y accesible para que más vecinos de Puente Piedra puedan mantener actualizado su documento de identidad.