0

¡Alerta roja! Senamhi advierte aumento de temperaturas de hasta 36°C: ¿en qué zonas del país?

Senamhi alertó sobre el incremento de las temperaturas, con máximas de hasta 36 °C en distintas zonas del país. Conoce las regiones que registrarán mayor calor.

Angie De La Cruz
El SENAMHI emitió una alerta ante el incremento de las temperaturas, con valores que podrían alcanzar hasta 36 °C en algunas zonas del país.
El SENAMHI emitió una alerta ante el incremento de las temperaturas, con valores que podrían alcanzar hasta 36 °C en algunas zonas del país. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
COMPARTIR

En los últimos días, el clima se ha visto variado entre calor sofocante y lluvias dispersas. En medio de este contexto que afronta el país, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) lanzó una importante alerta ante el incremento de las temperaturas en distintas zonas, donde los termómetros podrían alcanzar valores de hasta 36 °C.

Conoce qué indica la Ley Orgánica de Elecciones respecto a una posible segunda vuelta entre Rafael López Aliaga y Francis Allison.

PUEDES VER: ¿Habrá segunda vuelta entre Rafael López Aliaga y Francis Allison? Esto indica la Ley Orgánica de Elecciones 2026

Además, este escenario estará acompañado de condiciones de mayor sensación de calor, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones y mantenerse atenta a los reportes meteorológicos. ¿Qué regiones registrarán las temperaturas más elevadas y durante qué días se espera este aumento? Te brindamos todos los detalles.

Senamhi emite alerta roja por temperaturas de hasta 36 °C

El Senamhi señaló que el aumento de temperatura persistirá hasta el viernes 9 de octubre, principalmente en horas diurnas, tanto en zonas costeras como altoandinas. En el litoral, se prevé un ascenso térmico entre moderado y extremo, mientras que en la sierra alcanzará niveles de moderado a fuerte.

Asimismo, se pronostican cielos con escasa cobertura nubosa cerca del mediodía, condición que elevará la exposición a los rayos ultravioleta. Por las tardes también podrían registrarse vientos fuertes, mientras que en el norte costero existe la posibilidad de precipitaciones aisladas.

  • Costa norte (Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad): hasta 36 °C.
  • Costa central (Áncash, Lima y Callao): hasta 29 °C.
  • Costa sur (Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna): hasta 24 °C.
  • Sierra norte (Cajamarca, La Libertad, Áncash y Huánuco): hasta 33 °C.
  • Sierra central (Áncash, Lima, Junín, Pasco, Huánuco, Huancavelica y Ayacucho): hasta 29 °C.
  • Sierra sur (Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna): hasta 29 °C.
Senamhi

Senamhi emite alerta roja en Lima por temperaturas de hasta 36°C.

Recomendaciones ante el incremento de temperaturas

Ante el incremento de las temperaturas, el SENAMHI recomienda evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación, especialmente al mediodía. También es importante utilizar bloqueador solar, ropa ligera, sombrero o gorra y mantener una adecuada hidratación durante el día.

Asimismo, se aconseja prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas vulnerables al calor. Durante las jornadas con altas temperaturas, se debe procurar permanecer en espacios frescos y ventilados, además de reducir las actividades físicas intensas bajo el sol.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Resultados ONPE EN VIVO: quién va ganando y voto a voto entre Rafael López Aliaga y Francis Allison

  2. ¿Habrá segunda vuelta entre Rafael López Aliaga y Francis Allison? Esto indica la Ley Orgánica de Elecciones 2026

  3. Resultados ONPE Elecciones Regionales y Municipales 2026: LINK oficial para seguir el conteo de votos

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano