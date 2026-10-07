¡Alerta roja! Senamhi advierte aumento de temperaturas de hasta 36°C: ¿en qué zonas del país?

En los últimos días, el clima se ha visto variado entre calor sofocante y lluvias dispersas. En medio de este contexto que afronta el país, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) lanzó una importante alerta ante el incremento de las temperaturas en distintas zonas, donde los termómetros podrían alcanzar valores de hasta 36 °C.

Además, este escenario estará acompañado de condiciones de mayor sensación de calor, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones y mantenerse atenta a los reportes meteorológicos. ¿Qué regiones registrarán las temperaturas más elevadas y durante qué días se espera este aumento? Te brindamos todos los detalles.

Senamhi emite alerta roja por temperaturas de hasta 36 °C

El Senamhi señaló que el aumento de temperatura persistirá hasta el viernes 9 de octubre, principalmente en horas diurnas, tanto en zonas costeras como altoandinas. En el litoral, se prevé un ascenso térmico entre moderado y extremo, mientras que en la sierra alcanzará niveles de moderado a fuerte.

Asimismo, se pronostican cielos con escasa cobertura nubosa cerca del mediodía, condición que elevará la exposición a los rayos ultravioleta. Por las tardes también podrían registrarse vientos fuertes, mientras que en el norte costero existe la posibilidad de precipitaciones aisladas.

Costa norte (Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad): hasta 36 °C .

. Costa central (Áncash, Lima y Callao): hasta 29 °C.

Costa sur (Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna): hasta 24 °C.

Sierra norte (Cajamarca, La Libertad, Áncash y Huánuco): hasta 33 °C.

Sierra central (Áncash, Lima, Junín, Pasco, Huánuco, Huancavelica y Ayacucho): hasta 29 °C.

Sierra sur (Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna): hasta 29 °C.

Senamhi emite alerta roja en Lima por temperaturas de hasta 36°C.

Recomendaciones ante el incremento de temperaturas

Ante el incremento de las temperaturas, el SENAMHI recomienda evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación, especialmente al mediodía. También es importante utilizar bloqueador solar, ropa ligera, sombrero o gorra y mantener una adecuada hidratación durante el día.

Asimismo, se aconseja prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas vulnerables al calor. Durante las jornadas con altas temperaturas, se debe procurar permanecer en espacios frescos y ventilados, además de reducir las actividades físicas intensas bajo el sol.