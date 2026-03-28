Ola de calor infernal en Perú: Senamhi advierte temperaturas extremas hasta los 37°, ¿a qué distritos afectará?

Cada verano, el Perú presenta altas temperaturas que suelen condicionar los días de los peruanos. Sin embargo, en estos días de marzo, con el otoño ya presente, el calor debería disminuir, pero el Senamhi asegura que la intensidad del sol llegará a picos de 37 grados en los siguientes días.

Altas temperaturas en la costa peruana

En ese sentido, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió el Aviso N° 112 de nivel amarillo, el cual advierte sobre el aumento de la temperatura diurna, así como poca nubosidad y ráfagas de viento, lo que puede perjudicar algunas actividades al aire libre.

Esto tiene que ver con la influencia del fenómeno de El Niño costero que afecta al litoral de Lima, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes, el cual eleva las temperaturas por encima de lo habitual, por lo que hay que protegerse del sol, particularmente a los niños, adultos mayores y también a personas con enfermedades crónicas.

En ese sentido, el Senamhi asegura que para el domingo 29, la costa norte presentará temperaturas que irán de los 31° hasta los 37°, mientras que en la costa central el calor se encontrará entre los 30° y 35°.

Pese a que estamos en otoño, el calor sigue con temperaturas de verano.

Mucho cuidado, porque la entidad pública revela que es muy posible que haya radiación ultravioleta hacia el mediodía, así como ráfagas de viento que llegarían hasta los 35 kilómetros por hora para la tarde.

En el caso del lunes 30, la costa norte mostrará calor desde los 31° hasta los 37°, con 30° a 32° en la costa central, mientras que la costa sur estará entre 30° y 35°.

Qué regiones del Perú se verán afectadas por las altas temperaturas

En ese sentido, el domingo 29 el aviso iniciará desde las 10.00 a. m. hasta el lunes 30 a las 11.59 p. m., es decir, una duración de 37 horas que se presentarán en regiones como Tumbes, Piura, Lima, Lambayeque, La Libertad, Ica, Callao, Arequipa y Áncash.

Por ello, Senamhi recomienda evitar la exposición prolongada al calor entre las 11.00 a. m. y las 3.00 p. m., ya que en ese lapso de tiempo la radiación ultravioleta alcanza los niveles más elevados.

Qué hacer ante las altas temperaturas en la costa peruana

En todo caso, si sales durante este periodo de elevadas temperaturas, no olvides usar bloqueador solar de alto factor de protección, también ponte gorros, sombreros, gafas de sol, además de ropa ligera y holgada. Evita colores oscuros, mejores son los tonos claros, de tela transpirable.

Asimismo, toma mucha agua durante el día y la noche, evita el alcohol o bebidas muy azucaradas, mantén los espacios ventilados y limita las actividades físicas durante las horas mencionadas.