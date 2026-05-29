Sporting Cristal reveló detalles sobre sus fichajes para el Torneo Clausura: "3 o 4 jugadores"

Tras el empate conseguido ante Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026, el plantel de Sporting Cristal regresó a Lima y fue recibido por la prensa en el Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. En ese escenario, Julio César Uribe se refirió a los nuevos fichajes para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Sporting Cristal reveló detalles sobre nuevos fichajes para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El director general de Fútbol celeste, Uribe, fue consultado sobre los posibles refuerzos que podrían sumarse al equipo durante el mercado de pases. Aunque evitó confirmar nombres específicos, dejó en claro que la institución ya evalúa distintas alternativas para fortalecer el plantel.

Respecto a las versiones que vinculan a Hernán Barcos y Pablo Lavandeira con Sporting Cristal, Uribe prefirió mantener cautela. Señaló que ambos cuentan con una destacada trayectoria y que, por sus condiciones, es normal que despierten interés en diferentes clubes.

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Asimismo, explicó que la intención de la directiva es incorporar entre tres y cuatro futbolistas que permitan elevar el rendimiento colectivo. El objetivo es encontrar jugadores capaces de aportar soluciones en momentos clave y ayudar a sostener una mayor regularidad en los resultados.

“No es el momento. Son jugadores que tienen una buena historia deportiva y pueden ser pretendidos por muchos equipos, eso es normal. Nosotros venimos trabajando diferentes opciones y vamos a incorporar a 3 o 4 jugadores que potencien el buen equipo que tenemos”, afirmó.

Dentro del perfil buscado, el exfutbolista destacó características como velocidad, potencia y capacidad para tomar buenas decisiones en ataque. Incluso adelantó que la mayoría de incorporaciones estarían orientadas a potenciar la faceta ofensiva, mientras que una reforzaría la zona defensiva.

“Aportarle al equipo lo que entendemos pasa por regularidad y sostener resultados cuando por ahí no ha sido posible en esta primera etapa. Cuando te golpean, cuesta el tema táctico, jugadores que tengan buena velocidad, que tengan potencia e inteligencia para tomar la decisión que signifique ayudar a hacer los goles. De cuatro, tres son de vocación ofensiva y uno defensivo”, continuó.

Sporting Cristal habló sobre las salidas de jugadores para el Torneo Clausura 2026

Finalmente, Uribe también se pronunció sobre la situación de los integrantes del plantel. En ese sentido, remarcó que todos los futbolistas se encuentran en constante evaluación y que cualquier movimiento, ya sea una llegada o una salida, responderá solo a los objetivos institucionales del club.

“Todos estamos en evaluación, esto es fútbol. En el mismo unos van, otros vienen y es parte de querer alcanzar un objetivo institucional porque nadie está por encima de la institución”, finalizó.