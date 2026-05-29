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Sporting Cristal remece el mercado y se perfila a fichar a seleccionado colombiano: "Interés"
Sporting Cristal quiere romper el mercado de fichajes de la Liga 1 y tiene el interés de fichar a un futbolista que tuvo paso por la selección colombiana.
Sporting Cristal busca reforzarse con más de 3 futbolistas para afrontar el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y buscar salir de la zona baja de la tabla. Ante ello, se reveló que el club celeste se interesó en un jugador que fue seleccionado colombiano: estamos hablando de
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Sporting Cristal quiere fichar a seleccionado colombiano
Según reveló la periodista Luccina Aparicio, Cristal tiene interés en incorporar a su plantel a Juan Cuesta, futbolista colombiano que actualmente juega en UCV de Venezuela.
Los rimenses buscan mejorar su carril izquierdo, por lo que la llegada del extremo de 24 años no es una mala idea para la administración del Rímac.
Sporting Cristal está interesado en Juan Manuel Cuesta Baena, futbolista de UCV FC
“Sporting Cristal existe interés en el extremo izquierdo Juan Manuel Cuesta Baena, colombiano de 24 años. Actualmente en el UCV FC”, se lee en X, antes Twitter, en la cuenta de la comunicadora.
Es importante aclarar que Juan Cuesta cuenta con un contrato hasta el 30 de julio de 2026, por lo que, si pasa a negociar con Cristal, lo hará de forma libre.
Juan Manuel Cuesta Baena jugó en la selección de Colombia
Cabe mencionar que Juan Manuel Cuesta Baena fue llamado a la selección de Colombia para la Sub-17 y disputó 3 encuentros en donde logró marcar solo 1 gol.
Clubes de Juan Cuesta
- Independiente de Medellín (Colombia)
- Internacional (Brasil)
- Aldosivi (Argentina)
- Arsenal (Argentina)
- Envigado (Colombia)
- UCV FC (Venezuela)
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