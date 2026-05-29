Fernando Gaibor aclaró si renovará con Alianza Lima tras el título del Apertura: "No quiero..."

Uno de los futbolistas que fue clave para que Alianza Lima consiguiera el título del Torneo Apertura fue Fernando Gaibor. A pesar de que tuvo molestias y no realizó una buena pretemporada, el ecuatoriano siempre fue titular para Pablo Guede y una pieza fundamental en cada encuentro.

A raíz de ello, le consultaron si ya está pensando en la renovación de su vínculo con la institución blanquiazul. Su contrato finaliza en diciembre de este año y, para sorpresa de muchos, Fernando Gaibor aclaró que sería egoísta de su parte pensar en ello cuando la mentalidad de Alianza Lima y del grupo es salir campeón nacional.

“Sería un poco egoísta, agradezco tu pregunta, pero sería un poco egoísta hablar de mi renovación en medio de este proceso”, empezó declarando el volante ecuatoriano en diálogo con el programa de YouTube 'Linkeados'.

Luego añadió que el objetivo principal es campeonar: “Hoy por hoy el objetivo grupal es lograr el campeonato y creo que eso es lo que más importa hoy. Yo sí tengo contrato hasta diciembre, pero lo más importante es que Alianza y nosotros logremos el campeonato”.

Finalmente, recalcó que no quiere pensar en la renovación por ahora y añadió que todos se han mentalizado con lograr el objetivo a fin de año: “Entonces, no quiero pensar en otra cosa que no sea eso. Estamos enfocados en lograr eso, en seguir trabajando para que el equipo siga sacando mucho más potencial, siga gustando más al hincha y hoy por hoy, ese es el objetivo”.