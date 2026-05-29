0

Fernando Gaibor aclaró si renovará con Alianza Lima tras el título del Apertura: "No quiero..."

El volante ecuatoriano aclaró cuál es su objetivo principal tras ser consultado sobre si renovará su vínculo con Alianza Lima, que vence a finales de este año.

Gary Huaman
Fernando Gaibor habló sobre su renovación tras el título del Torneo Apertura.
Fernando Gaibor habló sobre su renovación tras el título del Torneo Apertura. | Foto: captura/Linkeados
COMPARTIR

Uno de los futbolistas que fue clave para que Alianza Lima consiguiera el título del Torneo Apertura fue Fernando Gaibor. A pesar de que tuvo molestias y no realizó una buena pretemporada, el ecuatoriano siempre fue titular para Pablo Guede y una pieza fundamental en cada encuentro.

Renzo Garcés fue elegido el mejor jugador del Torneo Apertura.

PUEDES VER: Renzo Garcés aclaró si dejará Alianza Lima para jugar en el extranjero: "El objetivo es..."

A raíz de ello, le consultaron si ya está pensando en la renovación de su vínculo con la institución blanquiazul. Su contrato finaliza en diciembre de este año y, para sorpresa de muchos, Fernando Gaibor aclaró que sería egoísta de su parte pensar en ello cuando la mentalidad de Alianza Lima y del grupo es salir campeón nacional.

Sería un poco egoísta, agradezco tu pregunta, pero sería un poco egoísta hablar de mi renovación en medio de este proceso”, empezó declarando el volante ecuatoriano en diálogo con el programa de YouTube 'Linkeados'.

Luego añadió que el objetivo principal es campeonar: “Hoy por hoy el objetivo grupal es lograr el campeonato y creo que eso es lo que más importa hoy. Yo sí tengo contrato hasta diciembre, pero lo más importante es que Alianza y nosotros logremos el campeonato”.

Finalmente, recalcó que no quiere pensar en la renovación por ahora y añadió que todos se han mentalizado con lograr el objetivo a fin de año: “Entonces, no quiero pensar en otra cosa que no sea eso. Estamos enfocados en lograr eso, en seguir trabajando para que el equipo siga sacando mucho más potencial, siga gustando más al hincha y hoy por hoy, ese es el objetivo”.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Guillermo Viscarra ya entrena con otro equipo tras no jugar en Alianza Lima: "Se unió a..."

  2. Exfutbolista de Universitario expresó su deseo de jugar en Alianza Lima: "Daría la vida"

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano