Partidos de hoy EN VIVO, HOY jueves 28 de mayo: programación, horarios y dónde ver

Programación completa de los partidos que se disputarán este jueves 28 de mayo. Sporting Cristal define su pase a octavos de la Copa Libertadores.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán HOY jueves 28 de mayo.
Las emociones no se detienen este jueves 28 de mayo. Termina la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Sudamericana. Sporting Cristal visitará a Cerro con la consigna de lograr un triunfo que le permita seguir en competencia internacional. Además, habrá acción en la Copa Ecuador.

Partidos de hoy por la Copa Libertadores

HorariosPartidosCanales
17:00Cerro Porteño vs. Sporting CristalESPN 2 y Disney Plus
17:00Palmeiras vs. JuniorESPN y Disney Plus
19:30Boca Juniors vs. U. CatólicaESPN 2 y Disney Plus
19:30Cruzeiro vs. BarcelonaESPN 7 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Copa Sudamericana

HorariosPartidosCanales
19:30América de Cali vs. MacaráESPN y Disney Plus
19:30Tigre vs. Alianza AtléticoESPN 5 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Copa Ecuador

HoraPartidoCanal
18:00El Nacional vs. U CatólicaBet365

Amistosos internacionales de hoy

HoraPartidoCanal
13:00Egipto vs. RusiaFOX Deportes
13:45Irlanda vs. QatarDisney Plus

Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

