Partidos de hoy EN VIVO, HOY jueves 28 de mayo: programación, horarios y dónde ver
Programación completa de los partidos que se disputarán este jueves 28 de mayo. Sporting Cristal define su pase a octavos de la Copa Libertadores.
Las emociones no se detienen este jueves 28 de mayo. Termina la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Sudamericana. Sporting Cristal visitará a Cerro con la consigna de lograr un triunfo que le permita seguir en competencia internacional. Además, habrá acción en la Copa Ecuador.
Partidos de hoy por la Copa Libertadores
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Cerro Porteño vs. Sporting Cristal
|ESPN 2 y Disney Plus
|17:00
|Palmeiras vs. Junior
|ESPN y Disney Plus
|19:30
|Boca Juniors vs. U. Católica
|ESPN 2 y Disney Plus
|19:30
|Cruzeiro vs. Barcelona
|ESPN 7 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Copa Sudamericana
|Horarios
|Partidos
|Canales
|19:30
|América de Cali vs. Macará
|ESPN y Disney Plus
|19:30
|Tigre vs. Alianza Atlético
|ESPN 5 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Copa Ecuador
|Hora
|Partido
|Canal
|18:00
|El Nacional vs. U Católica
|Bet365
Amistosos internacionales de hoy
|Hora
|Partido
|Canal
|13:00
|Egipto vs. Rusia
|FOX Deportes
|13:45
|Irlanda vs. Qatar
|Disney Plus
Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.
