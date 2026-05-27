Lucas González, DT de Deportes Tolima, impactó al referirse sobre el Estadio Monumental: "Muy..."

Universitario de Deportes selló una de las noches más catastróficas de los últimos años, luego de empatar sin goles ante Deportes Tolima y quedar eliminado de la Copa Libertadores 2026. Los cremas quedaron en el último lugar del grupo y tampoco accedieron a la Copa Sudamericana. Tras el partido, el técnico de la escuadra colombiana sorprendió con sus declaraciones sobre el Estadio Monumental.

DT de Deportes Tolima impactó al referirse sobre el Estadio Monumental

Lucas González, entrenador de Deportes Tolima, se pronunció luego de eliminar a Universitario de toda competencia internacional y fue contundente al explicar lo que significó disputar el encuentro en el Estadio Monumental bajo la presión de la hinchada crema.

El estratega colombiano no dudó en elogiar el ambiente que se vivió en Ate y destacó el respaldo constante de los aficionados merengues a su equipo durante todo el encuentro. Además, señaló que fue un factor que terminó influyendo directamente en el desarrollo del partido.

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"Hay gente que dice que ‘cuando el partido empieza son 11 contra 11 y que lo de afuera no influye’, yo creo que es gente que nunca ha jugado en un estadio como este. Porque el comportamiento de la hinchada de Universitario es de admirar, desde el minuto 1 hasta el final alentando, empujando y haciéndolo muy difícil para nosotros. Rescato que mi equipo tuvo el carácter, valentía y el coraje para que el escenario no lo superara y le quitara el balón a un excelente equipo como Universitario"

En esa línea, Lucas González reconoció su admiración por el marco que presentó el recinto crema y dejó en claro que jugar en el Estadio Monumental sí genera presión sobre los futbolistas rivales debido a la intensidad con la que se vive el encuentro desde las tribunas. Por ello, destacó el rendimiento de sus jugadores para sacar adelante el resultado.

Así quedó el Grupo B de la Copa Libertadores con Universitario eliminado