Héctor Cúper tomó firme decisión con jugadores de Universitario tras eliminación: "Se van"

Universitario de Deportes quedó totalmente eliminado de todo torneo Conmebol, ya que terminó último en la Copa Libertadores 2026 y no obtuvo ni siquiera el boleto a la Copa Sudamericana. En ese sentido, Héctor Cúper, director técnico de los merengues, sorprendió al tomar una fuerte decisión respecto a Edison Flores y el resto de futbolistas dentro del plantel. Esto mientras los hinchas critican a las afueras del Estadio Monumental y en redes sociales.

PUEDES VER: Confirmado el próximo rival de Universitario en la Copa e hinchas se muestran optimistas

El periodista Gustavo Peralta, a través de L1 MAX, conversó con los aficionados en el exterior del recinto deportivo y aprovechó para informar lo que sucederá con la 'U' una vez culminado el empate sin goles ante Deportes Tolima. El entrenador argentino optó por darles descanso a los jugadores cremas luego del fracaso a nivel internacional esta temporada.

“Tendrán unos días libres, después habrá un reacondicionamiento físico y Cúper tomará decisiones en refuerzos y jugadores que se van”, indicó el mencionado comunicador durante la transmisión. De esta forma, los futbolistas de Universitario de Deportes podrán relajarse un poco antes de lo que será el último partido del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, ante Sport Huancayo en el Estadio Monumental de Ate.

Vale precisar que esta decisión sorprendió mucho a los aficionados de la ‘U’, quienes esperaban que sigan entrenando sin descanso luego de haber quedado eliminados de la Copa Libertadores de forma escandalosa. Lo cierto es que ahora los merengues podrán concentrarse únicamente en el Torneo Clausura del fútbol peruano, metiéndole mayor presión a su eterno rival: Alianza Lima.

¿Cuándo juega Universitario nuevamente?

Universitario de Deportes recibirá a Sport Huancayo el próximo sábado 30 de mayo desde las 20.00 horas de Lima, Perú, por la última fecha del Torneo Apertura 2026, y contará con transmisión de L1 MAX vía Movistar TV y DirecTV para todo el territorio nacional.