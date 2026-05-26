Sporting Cristal dio pésima noticia sobre Santiago González, Juan Cruz González y Felipe Vizeu

Sporting Cristal afronta una difícil situación tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores, ya que en el certamen local marcha cerca de la zona de descenso y en el ámbito internacional necesita un milagro para clasificar a octavos de final. En medio de este panorama, el cuadro celeste le dio una pésima noticia a su hinchada tras emitir el parte médico de Santiago González, Juan Cruz González y Felipe Vizeu.

De cara al compromiso con Cerro Porteño por la fecha 6 del torneo Conmebol, que será la última de la fase de grupos, los del Rímac presentarán tres bajas gravísimas para los planes de Zé Ricardo. Como se sabe, los ‘cerveceros’ tienen casi asegurada la clasificación a Copa Sudamericana, pero su objetivo es continuar en el principal torneo del continente y, para ello, necesitan a todas sus figuras.

Parte médico de Sporting Cristal

Santiago González: el futbolista permanece en trabajos de recuperación tras haber sufrido un desgarro muscular en el aductor derecho. Se encuentra realizando trabajos diferenciados bajo la supervisión del Departamento de Salud y Rendimiento, por lo que no formará parte del partido ante Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026. Esto, según el propio Sporting Cristal, en su parte médico.

Santiago González es pieza clave de Sporting Cristal.

Juan Cruz González: se confirmó que el lateral celeste presenta un desgarro muscular en el aductor izquierdo. El jugador ya inició su proceso de rehabilitación, pero no participará en el encuentro de esta semana en Paraguay por la competición Conmebol. Se espera que pueda estar plenamente recuperado para el inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Juan Cruz González llegó esta temporada a Cristal.

Felipe Vizeu: por su parte, el delantero brasileño se encuentra en un proceso de recuperación luego de haber padecido un cuadro lumbar mecánico reagudizado. Actualmente está bajo la supervisión del Departamento de Salud y Rendimiento y tampoco será parte de la delegación de Sporting Cristal para el partido que se viene en la Nueva Olla de Asunción.

Felipe Vizeu está lesionado.

“La disponibilidad deportiva de los tres jugadores en mención dependerá de la evolución clínica en los próximos días”, informó Sporting Cristal mediante sus redes sociales, dejando claro que ninguno de sus elementos podrá estar presente en el duelo decisivo para clasificar a los octavos de final del certamen Conmebol.