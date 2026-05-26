Hernán Barcos impacta con mensaje tras ser opción en Sporting Cristal: "No hago más..."

En los últimos días, Sporting Cristal ha sido noticia por sus presuntas conversaciones con Hernán Barcos para convertirlo en su flamante fichaje de cara al Torneo Clausura 2026. De hecho, hay versiones que sitúan al 'Pirata' cerca de tienda celeste, por lo que el atacante, con pasado en Alianza Lima, ha sorprendido con una inesperada publicación en redes sociales.

Hernán Barcos se pronuncia tras ser opción en Sporting Cristal

Mediante una historia de Instagram, Hernán Barcos sorprendió a sus seguidores al republicar una gráfica de FC Cajamarca con miras al choque ante Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026. Lo curioso es que colocó una canción de fondo que lleva a analizar todo lo que viene enterándose a su alrededor.

“Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo, me como un buen desayuno y no hago más na', más na'. Después yo leo la prensa, yo leo hasta las esquelas, o me pongo a ver novela y no hago más na', más na'.“, se escucha en la publicación de Hernán Barcos.

Hernán Barcos y su publicación en redes sociales.

Fuera de ello, Barcos se muestra firme respecto de su presente y ahora desea, a como dé lugar, ganar el duelo ante Alianza Lima en este cierre del Torneo Apertura 2026. Enfrentará al vigente campeón del certamen, en lo que puede ser su último cotejo con la camiseta de FC Cajamarca en el fútbol peruano.

Asimismo, otro aspecto que motiva a seguir este compromiso es el duelo entre los veteranos Barcos y Paolo Guerrero, dos atacantes que compartieron club en La Victoria durante la edición 2025.

¿Hernán Barcos será jugador de Sporting Cristal?

Periodistas como Franco Lostaunau y Denilson Barrenechea han afirmado públicamente que todo está encaminado para que Hernán Barcos sea el flamante refuerzo de Sporting Cristal con miras al Torneo Clausura 2026. Toca esperar a que culmine el primer certamen de la Liga 1 para que se abra el libro de pases.