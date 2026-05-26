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Suena como refuerzo de Sporting Cristal y ahora impacta con firme mensaje: "Momento"

Futbolista que suena fuerte en Sporting Cristal impacta en redes sociales con firme pronunciamiento a poco de cerrar el Torneo Apertura 2026.

Diego Medina
Posible refuerzo de Sporting Cristal se pronuncia en redes sociales.
Posible refuerzo de Sporting Cristal se pronuncia en redes sociales. | Foto: Facebook Sporting Cristal
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Sporting Cristal no atraviesa un gran momento en este arranque de temporada, tras estar comprometido con los últimos lugares de la clasificación de la Liga 1. Si bien ilusionó con triunfos en Copa Libertadores, el plantel celeste no pudo sostener la regularidad y ahora tiene más opciones de afrontar la Sudamericana. Ante este panorama, surgieron nombres en el entorno del club rimense para potenciar al equipo en ofensiva. Justamente, uno de esos futbolistas sorprendió con un firme mensaje en redes sociales.

Sporting Cristal tendrá bajas considerables para enfrentar a Cerro Porteño.

PUEDES VER: ¡De no creer! Sporting Cristal y las 5 bajas a poco de enfrentar a Cerro Porteño por Libertadores

Suena en Sporting Cristal y ahora deja firme mensaje

Nos referimos a Beto Da Silva, actual delantero de Deportivo Garcilaso, quien es muy recordado por el hincha de Sporting Cristal al ser uno de sus canteranos. De hecho, se recuerda que su gran momento en el club del Rímac lo llevó a Europa, pero no logró consolidarse como le hubiese gustado.

Recientemente, Deportivo Garcilaso afrontó un difícil encuentro ante Comerciantes Unidos en Cutervo, en el que consiguió un empate sin goles. Sin embargo, llamó la atención su mensaje, pues da a entender que comienza a disfrutar cada uno de los compromisos que tiene con el cuadro cusqueño, lo que hace intuir a la afición que pueden ser sus últimos encuentros con el ‘Pedacito del Cielo‘.

Lo cierto es que Beto Da Silva atraviesa un gran momento en su carrera y viene siendo clave para los intereses de Garcilaso. Ya se verá si Sporting Cristal logra avanzar en su incorporación para potenciar su primer equipo de cara al Torneo Clausura 2026.

“Empate en una cancha complicada. Disfrutando cada momento, Deportivo Garcilaso“, escribió Beto Da Silva en una de las stories publicadas en su cuenta oficial de Instagram.

Sporting Cristal

Beto Da Silva se pronuncia tras empate con Comerciantes Unidos.

¿En qué clubes jugó Beto Da Silva?

  • Sporting Cristal
  • PSV
  • Gremio
  • Argentinos Juniors
  • Tigres UANL
  • Lobos BUAP
  • Deportivo La Coruña
  • Alianza Lima
  • César Vallejo
  • FBC Melgar
  • ADT
  • Cienciano
  • Deportivo Garcilaso
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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