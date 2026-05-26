- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Deportes Tolima
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Flamengo vs Cusco
- Nacional vs Coquimbo Unido
- Tabla Liga 1
- Fichajes Vóley
Suena como refuerzo de Sporting Cristal y ahora impacta con firme mensaje: "Momento"
Futbolista que suena fuerte en Sporting Cristal impacta en redes sociales con firme pronunciamiento a poco de cerrar el Torneo Apertura 2026.
Sporting Cristal no atraviesa un gran momento en este arranque de temporada, tras estar comprometido con los últimos lugares de la clasificación de la Liga 1. Si bien ilusionó con triunfos en Copa Libertadores, el plantel celeste no pudo sostener la regularidad y ahora tiene más opciones de afrontar la Sudamericana. Ante este panorama, surgieron nombres en el entorno del club rimense para potenciar al equipo en ofensiva. Justamente, uno de esos futbolistas sorprendió con un firme mensaje en redes sociales.
PUEDES VER: ¡De no creer! Sporting Cristal y las 5 bajas a poco de enfrentar a Cerro Porteño por Libertadores
Suena en Sporting Cristal y ahora deja firme mensaje
Nos referimos a Beto Da Silva, actual delantero de Deportivo Garcilaso, quien es muy recordado por el hincha de Sporting Cristal al ser uno de sus canteranos. De hecho, se recuerda que su gran momento en el club del Rímac lo llevó a Europa, pero no logró consolidarse como le hubiese gustado.
Recientemente, Deportivo Garcilaso afrontó un difícil encuentro ante Comerciantes Unidos en Cutervo, en el que consiguió un empate sin goles. Sin embargo, llamó la atención su mensaje, pues da a entender que comienza a disfrutar cada uno de los compromisos que tiene con el cuadro cusqueño, lo que hace intuir a la afición que pueden ser sus últimos encuentros con el ‘Pedacito del Cielo‘.
Lo cierto es que Beto Da Silva atraviesa un gran momento en su carrera y viene siendo clave para los intereses de Garcilaso. Ya se verá si Sporting Cristal logra avanzar en su incorporación para potenciar su primer equipo de cara al Torneo Clausura 2026.
“Empate en una cancha complicada. Disfrutando cada momento, Deportivo Garcilaso“, escribió Beto Da Silva en una de las stories publicadas en su cuenta oficial de Instagram.
Beto Da Silva se pronuncia tras empate con Comerciantes Unidos.
¿En qué clubes jugó Beto Da Silva?
- Sporting Cristal
- PSV
- Gremio
- Argentinos Juniors
- Tigres UANL
- Lobos BUAP
- Deportivo La Coruña
- Alianza Lima
- César Vallejo
- FBC Melgar
- ADT
- Cienciano
- Deportivo Garcilaso
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90