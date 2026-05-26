Johnnier Montaño reveló como Alianza Lima frustró su pase a Universitario: “Gracias al…”

Se estrenó una reciente edición del programa Enfocados de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, donde se tuvo como entrevistado a Johnnier Montaño, quien fue consultado sobre su frustrado fichaje a Universitario de Deportes. El colombiano dio a conocer cómo Alianza Lima frustró su llegada al elenco crema, revelando además que esta decisión molestó en su momento al entonces presidente de la ‘U’.

“Johnnier , ¿cómo es eso que firmaste por Universitario y Alianza Lima a la vez?”, empezó preguntado la ‘Foquita’ Farfán.

“Esa, esa es buenísima. Estamos en Boys. Entonces, bueno, me ha ido bien y me llama John Lozano, me dice: “No, que está Cristal, que está la U y todo el tema”, empezó diciendo ‘el potón’

“(…) Te cuento esta para que se cagu*n de la risa. A nosotros nos echan de Boys. Nosotros no teníamos equipo. Entonces me dicen John: “¿Qué quieres hacer? ¿Quieres que hable John? Si va a aparecer algo, que aparezca, yo no tengo ningún problema”. Y me voy a Cali. Y era el cumpleaños de mi hijo. Cumpleaños de mi hijo. Estábamos ahí”, explicó Montaño.

“Antes de irme me llama Mayer y me dice: “Te va a llamar (Julio) Pacheco”, que en ese entonces era el presidente de la U y digo: “Bueno, vamos a hablar”. “No, claro, escúchame, yo te voy a dar un billete y todo el tema”. Le digo: “Bueno, escúchame, yo me voy tal día”, faltaban como tres, cuatro días. “No, la plata aparece”, me dice. Y yo, okay. Yo no lo llamé más y me voy para Cali, sin nada. Yo no había firmado nada y estuve en el cumpleaños. Y estamos en el cumpleaños de mi hijo”.

En ese contexto, el exjugador de Boys dio a conocer que se fue a Colombia, donde llegaron directivos de Alianza Lima de ese entonces. “Cuando me dice un familiar: “hey, hay unos peruanos buscándolo allá afuera”.

“(…) ¿quién le dio mi dirección? ¿Sabes quién era? el peladito (Carlos Carpio) y Mauricio Prado. Escúchame, “venimos de parte del arquitecto Carlos Franco, queremos que te vayas a Alianza”. Y yo dije: “Escúchame, espérate, yo te agradezco que hayas venido hasta acá”. Y les comenté: “Mira, yo hablé con la gente de la U, me dijeron que me iban a dar un billete y nada”. “¿Pero firmaste?”. “No he firmado nada”. “Okay, hoy firmamos”. Y llevaron la candela, papi. Y ahí ya firmamos y cuando llegué ya pues apareció enojado”.

“Así fue. Y ahí donde yo llego a Alianza gracias al arquitecto Franco. Arquitecto Franco. ¿Cómo hace negocio?”, finalizó.