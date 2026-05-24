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El único futbolista de Alianza Lima que no jugó ni un solo minuto en el Torneo Apertura 2026

Hasta Pedro Aquino y el joven Geray Motta sumaron más minutos que este futbolista en Alianza Lima.

Gary Huaman
Alianza Lima se coronó campeón del Torneo Apertura tras golear a Los Chankas.
Alianza Lima se coronó campeón del Torneo Apertura tras golear a Los Chankas. | Foto: Alianza Lima
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Alianza Lima goleó 3-0 a Los Chankas y se coronó campeón del Torneo Apertura 2026 a falta de una fecha para que culmine la primera parte de la Liga 1. En esta competencia, el entrenador Pablo Guede utilizó a casi todos los jugadores que tenía a su disposición, con excepción de uno, que no sumó ningún minuto en el año.

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De una lista de 27 jugadores convocados en todo el Torneo Apertura y en los dos partidos de la prefase de la Copa Libertadores 2026, Pablo Guede utilizó a todos menos al tercer arquero Ángel de la Cruz, ya que Alejandro Duarte no se lesionó y custodió la portería mientras Guillermo Viscarra estaba ausente.

Ángel de la Cruz fue el único futbolista que no sumó ningún minuto.

Ángel de la Cruz fue el único futbolista que no sumó ningún minuto.

Los que sumaron pocos minutos son Josué Estrada (2’), Pedro Aquino (4’), Geray Motta (6’), Jussepi García (12’) y Jean Pierre Archimbaud (39’), mientras que los que más jugaron fueron Alejandro Duarte (1.440’), Renzo Garcés (1.424’), Jairo Vélez (1.462’), Eryc Castillo (1.338’), Mateo Antoni (1.395’) y Marco Huamán (1.319’).

Revisa aquí la lista de jugadores que Pablo Guede empleó en Alianza Lima, con el detalle de convocatorias, partidos y minutos disputados.

JugadorConvocadoPartidos jugadosMinutos jugados
Guillermo Viscarra102180’
Alejandro Duarte18161.440’
Ángel de la Cruz9--
Renzo Garcés16161.424’
Gianfranco Chávez1831.012’
Mateo Antoni16161.395’
D’Alessandro Montenegro42103’
Marco Huamán17151.319’
Cristian Carbajal1510560’
Josué Estrada622’
Luis Advíncula16161.362’
Jussepi García6112’
Jairo Vélez18181.462’
Piero Cari105110’
Pedro Aquino714’
Jesús Castillo119440’
Alessandro Burlamaqui14884’
Jean Pierre Archimbaud6439’
Fernando Gaibor1614812’
Esteban Pavez14141.219’
Federico Girotti1614298’
Luis Ramos1513461’
Alan Cantero1615740’
Kevin Quevedo179468’
Eryc Castillo17171.338’
Gaspar Gentile1817482’
Paolo Guerrero17151.032’
Geray Motta316’
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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