El único futbolista de Alianza Lima que no jugó ni un solo minuto en el Torneo Apertura 2026

Alianza Lima goleó 3-0 a Los Chankas y se coronó campeón del Torneo Apertura 2026 a falta de una fecha para que culmine la primera parte de la Liga 1. En esta competencia, el entrenador Pablo Guede utilizó a casi todos los jugadores que tenía a su disposición, con excepción de uno, que no sumó ningún minuto en el año.

De una lista de 27 jugadores convocados en todo el Torneo Apertura y en los dos partidos de la prefase de la Copa Libertadores 2026, Pablo Guede utilizó a todos menos al tercer arquero Ángel de la Cruz, ya que Alejandro Duarte no se lesionó y custodió la portería mientras Guillermo Viscarra estaba ausente.

Ángel de la Cruz fue el único futbolista que no sumó ningún minuto.

Los que sumaron pocos minutos son Josué Estrada (2’), Pedro Aquino (4’), Geray Motta (6’), Jussepi García (12’) y Jean Pierre Archimbaud (39’), mientras que los que más jugaron fueron Alejandro Duarte (1.440’), Renzo Garcés (1.424’), Jairo Vélez (1.462’), Eryc Castillo (1.338’), Mateo Antoni (1.395’) y Marco Huamán (1.319’).

Revisa aquí la lista de jugadores que Pablo Guede empleó en Alianza Lima, con el detalle de convocatorias, partidos y minutos disputados.