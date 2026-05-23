Este domingo 24 de mayo se jugarán partidos de fútbol. Se definen los títulos en México y Argentina. Por la Liga MX, se enfrentan Pumas y Cruz Azul. En la Liga Argentina, River Plate se medirá con Belgrano. Además, en la Liga 1, Sporting Cristal recibirá a ADT y, en la Premier League, Arsenal buscará cerrar la jornada como campeón.
Partidos de hoy por la Liga 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|Sporting Cristal vs. ADT
|L1 MAX
|13:15
|Sport Huancayo vs. Cienciano
|L1 MAX.
|15:30
|Alianza Atlético vs. FC Cajamarca
|L1 MAX
Partidos de hoy por LaLiga
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Villarreal vs. Atlético de Madrid
|DirecTV Sports y DGO
Partidos de hoy por la Premier League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:00
|Brighton vs. Manchester United
|Disney Plus
|10:00
|Burnley vs. Wolves
|Disney Plus
|10:00
|Crystal Palace vs. Arsenal
|ESPN y Disney Plus
|10:00
|Fulham vs. Newcastle
|Disney Plus
|10:00
|Liverpool vs. Brentford
|Disney Plus
|10:00
|Manchester City vs. Aston Villa
|ESPN 2 y Disney Plus
|10:00
|Nottingham Forest vs. Bournemouth
|Disney Plus
|10:00
|Sunderland vs. Chelsea
|Disney Plus
|10:00
|Tottenham vs. Everton
|ESPN 3 y Disney Plus
|10:00
|West Ham vs. Leeds Utd
|ESPN 7 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Serie A
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:00
|Parma vs. Sassuolo
|ESPN 3 y Disney Plus
|11:00
|Nápoles vs. Udinese
|Disney Plus
|13:45
|AC Milan vs. Cagliari
|Disney Plus y Zapping
|13:45
|Cremonese vs. Como
|Disney Plus
|13:45
|Lecce vs. Genoa
|Disney Plus
|13:45
|Torino vs. Juventus
|ESPN 3 y Disney Plus
|13:45
|Verona vs. Roma
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga 2
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|Llacuabamba vs. Cantolao
|15:30
|Carlos Mannucci vs. Pirata
Partidos de hoy por la Liga Argentina
|Hora
|Partido
|Canal
|13:30
|River Plate vs. Belgrano
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por Brasileirao
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Cruzeiro vs. Chapecoense
|Fanatiz Internacional
|14:00
|Remo vs. Athletico-PR
|Fanatiz Internacional
|16:30
|Corinthians vs. Atlético MG
|Fanatiz Internacional
|18:30
|Vasco vs. Bragantino
|Fanatiz Internacional
Partidos de hoy por la Liga Chilena
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:30
|Deportivo Concepción vs. Huachipato
|Bet365
|14:00
|La Serena vs. Limache
|Bet365
|17:00
|U. Católica vs. Colo Colo
|Bet365
Partidos de hoy por la Copa Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:30
|Alianza vs. Atlético Bucaramanga
|15:30
|Real Santander vs. Deportivo Cali
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|Técnico U. vs. Leones del Norte
|Zapping Sports
|15:30
|Emelec vs. Macará
|Zapping Sports
|18:10
|Delfín vs. Barcelona SC
|Zapping Sports
Partidos de hoy por la MLS
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Columbus Crew vs. Atlanta Utd
|MLS Season Pass
|18:00
|Inter Miami vs. Philadelphia Union
|MLS Season Pass
|20:15
|Los Ángeles vs. Seattle Sounders
|MLS Season Pass
Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras
|Hora
|Partido
|Canal
|18:00
|Motagua vs. Marathón
|Bet365
Partidos de hoy por la Premier League de Jamaica
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Montego Bay vs. Mount Pleasant
|20:00
|Cavalier vs. Portmore
Partidos de hoy por la Liga MX
|Hora
|Partido
|Canal
|20:00
|Pumas vs. Cruz Azul
|Zapping y Claro TV+
Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Cerro Porteño vs. Rubio Ñú
|Bet365
|15:00
|Nacional Asunción vs. Libertad
|Bet365
|15:00
|S. Ameliano vs. Deportivo Trinidense
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga Uruguaya
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:00
|CA Cerro vs. Central Esp.
|Disney Plus
|13:00
|Wanderers vs. Maldonado
|Disney Plus
|16:30
|Defensor Sporting vs. Peñarol
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga Venezuela
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Carabobo vs. Deportivo Táchira
|Bet365
|16:00
|Estudiantes M. vs. Metropolitanos
|Bet365
Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.