Jesús Yupanqui
Programación de los partidos que se realizarán HOY domingo 24 de mayo.
Programación de los partidos que se realizarán HOY domingo 24 de mayo.
Este domingo 24 de mayo se jugarán partidos de fútbol. Se definen los títulos en México y Argentina. Por la Liga MX, se enfrentan Pumas y Cruz Azul. En la Liga Argentina, River Plate se medirá con Belgrano. Además, en la Liga 1, Sporting Cristal recibirá a ADT y, en la Premier League, Arsenal buscará cerrar la jornada como campeón.

Partidos de hoy por la Liga 1

HorariosPartidosCanales
11:00Sporting Cristal vs. ADTL1 MAX
13:15Sport Huancayo vs. CiencianoL1 MAX.
15:30Alianza Atlético vs. FC CajamarcaL1 MAX

Partidos de hoy por LaLiga

HoraPartidoCanal
14:00Villarreal vs. Atlético de MadridDirecTV Sports y DGO

Partidos de hoy por la Premier League

HorariosPartidosCanales
10:00Brighton vs. Manchester UnitedDisney Plus
10:00Burnley vs. WolvesDisney Plus
10:00Crystal Palace vs. ArsenalESPN y Disney Plus
10:00Fulham vs. NewcastleDisney Plus
10:00Liverpool vs. BrentfordDisney Plus
10:00Manchester City vs. Aston VillaESPN 2 y Disney Plus
10:00Nottingham Forest vs. BournemouthDisney Plus
10:00Sunderland vs. ChelseaDisney Plus
10:00Tottenham vs. EvertonESPN 3 y Disney Plus
10:00West Ham vs. Leeds UtdESPN 7 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

HorariosPartidosCanales
8:00Parma vs. SassuoloESPN 3 y Disney Plus
11:00Nápoles vs. UdineseDisney Plus
13:45AC Milan vs. CagliariDisney Plus y Zapping
13:45Cremonese vs. ComoDisney Plus
13:45Lecce vs. GenoaDisney Plus
13:45Torino vs. JuventusESPN 3 y Disney Plus
13:45Verona vs. RomaDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga 2

HorariosPartidosCanales
13:00Llacuabamba vs. Cantolao
15:30Carlos Mannucci vs. Pirata

Partidos de hoy por la Liga Argentina

HoraPartidoCanal
13:30River Plate vs. BelgranoESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por Brasileirao

HorariosPartidosCanales
14:00Cruzeiro vs. ChapecoenseFanatiz Internacional
14:00Remo vs. Athletico-PRFanatiz Internacional
16:30Corinthians vs. Atlético MGFanatiz Internacional
18:30Vasco vs. BragantinoFanatiz Internacional

Partidos de hoy por la Liga Chilena

HorariosPartidosCanales
11:30Deportivo Concepción vs. HuachipatoBet365
14:00La Serena vs. LimacheBet365
17:00U. Católica vs. Colo ColoBet365

Partidos de hoy por la Copa Colombia

HorariosPartidosCanales
15:30Alianza vs. Atlético Bucaramanga
15:30Real Santander vs. Deportivo Cali

Partidos de hoy por la Liga Pro

HorariosPartidosCanales
13:00Técnico U. vs. Leones del NorteZapping Sports
15:30Emelec vs. MacaráZapping Sports
18:10Delfín vs. Barcelona SCZapping Sports

Partidos de hoy por la MLS

HorariosPartidosCanales
16:00Columbus Crew vs. Atlanta UtdMLS Season Pass
18:00Inter Miami vs. Philadelphia UnionMLS Season Pass
20:15Los Ángeles vs. Seattle SoundersMLS Season Pass

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras

HoraPartidoCanal
18:00Motagua vs. MarathónBet365

Partidos de hoy por la Premier League de Jamaica

HorariosPartidosCanales
17:00Montego Bay vs. Mount Pleasant
20:00Cavalier vs. Portmore

Partidos de hoy por la Liga MX

HoraPartidoCanal
20:00Pumas vs. Cruz AzulZapping y Claro TV+

Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay

HorariosPartidosCanales
15:00Cerro Porteño vs. Rubio ÑúBet365
15:00Nacional Asunción vs. LibertadBet365
15:00S. Ameliano vs. Deportivo TrinidenseBet365

Partidos de hoy por la Liga Uruguaya

HorariosPartidosCanales
8:00CA Cerro vs. Central Esp.Disney Plus
13:00Wanderers vs. MaldonadoDisney Plus
16:30Defensor Sporting vs. PeñarolDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga Venezuela

HorariosPartidosCanales
16:00Carabobo vs. Deportivo TáchiraBet365
16:00Estudiantes M. vs. MetropolitanosBet365

Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.

