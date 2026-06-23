Paolo Guerrero dio fuerte comentario sobre fichaje de Lapadula con Universitario: "Es un..."

Universitario dio el gran golpe de la temporada al concretar la llegada de Gianluca Lapadula como su delantero estrella para buscar el tetracampeonato de la Liga 1. Precisamente, Paolo Guerrero sorprendió a los hinchas al opinar sobre la llegada del 'Bambino' al fútbol peruano, considerando que lo enfrentará con el máximo rival.

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Paolo Guerrero opinó sobre el fichaje de Gianluca Lapadula con Universitario

Durante la salida de los entrenamientos de Alianza Lima, las cámaras de 'Fútbol en América' abordaron a Paolo Guerrero y le consultaron por su opinión sobre el fichaje de Gianluca Lapadula a Universitario, el máximo rival de los blanquiazules. Esto, en especial, porque será un contendiente directo en la pelea por el título.

Ante ello, lejos de evidenciar alguna molestia o crítica, el 'Depredador' sorprendió al desearle los mejores éxitos a 'Lapagol', además de expresar su deseo de que recupere su mejor nivel para regresar a la selección peruana.

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"Muy bien, muy bien, lo mejor y muchos éxitos para 'Lapa'. Ojalá que pueda hacer todo bien y que vuelva a la selección peruana porque es un jugador importante", fue el mensaje que dejó el delantero ante los medios.

De esta forma, queda en evidencia que ambos jugadores mantienen una gran relación desde cuándo compartieron vestuario en la selección peruana.

Por otro lado, se le preguntó a Guerrero si la llegada del 'Bambino' afecta sus aspiraciones de obtener su primer título con los victorianos. “No”, respondió el delantero blanquiazul.

Gianluca Lapadula ya entrena con Universitario

El atacante ítalo-peruano ya sumó su primer entrenamiento al mando de Héctor Cúper y se perfila a quedarse con la titularidad para aportar su cuota goleadora a Universitario para el Torneo Clausura. El ambiente dentro del vestuario se vio positivo, por lo que se espera que se integre de la mejor manera al grupo.