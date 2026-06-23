Universitario puede perder a una de sus figuras previo al inicio del Torneo Clausura: “Ha sido…”

Universitario de Deportes se prepara para el Torneo Clausura de la Liga 1, por lo que ya se prepara en sus instalaciones deportivas, donde ya se puede apreciar a figuras como Gianluca Lapadula y Jorda Guivin, recientes fichajes del elenco crema para la segunda parte de la temporada.

En ese sentido, en la ‘U’ se pretende mantener a sus mejores elementos para realizar la mejor campaña posible. Sin embargo, se ha conocido que el elenco estudiantil podría perder a uno de sus flamantes hombres dentro del terreno de juego. Ha entrado en la mira de un poderoso equipo.

Universitario puede perder a una de sus figuras previo al inicio del Torneo Clausura

Héctor Cúper ha entrado en la mira de una poderosa selección de Medio Oriente, de acuerdo con información del periodista Gustavo Peralta en una reciente edición del programa L1 Max. "Cúper ha sido sondeado por una selección del medio oriente", dio a conocer el comunicador.

Aunque, de momento, no se conoce qué selección está interesada en los servicios del entrenador argentino, se sabe que esto no sería ninguna sorpresa, ya que el técnico tiene vasta experiencia tras dirigir equipos en esa zona del planeta. Ha tenido la oportunidad de ser DT de Egipto y Siria, además de clubes como Al Wasl.

Cúper entro en la mira de importa selección del Medio Oriente

¿Hasta cuándo es el contrato de Héctor Cúper?

Cabe señalar que Héctor Cúper tiene contrato con Universitario hasta que finalice la temporada 2027. En caso de querer irse del club crema, la selección o el club que desee al DT argentino tendría que pagar su cláusula de rescisión.

Trayectoria de Héctor Cúper