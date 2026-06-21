Fernando Pacheco, ex Sporting Cristal, se perfila como fichaje de histórico de Liga 1: "Contacto"

Estamos a poco de la apertura del libro de pases para el Torneo Clausura 2026, en la que todos los clubes buscan refuerzos para potenciar sus planteles. En ese contexto, Fernando Pacheco se perfila como protagonista tras conocerse que un histórico club de la Liga 1 busca ficharlo.

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Fernando Pacheco se perfila como fichaje de histórico de Liga 1

En las últimas semanas se conoció que Fernando Pacheco está cerca de finalizar su contrato con el Hapoel Ironi Kiryat Shmona de Israel, por lo que ya hay varios clubes interesados en sus servicios. En ese sentido, Líbero pudo conocer, mediante su edición impresa, que la dirección deportiva de Cienciano ya empezó a avanzar en su fichaje.

El exatacante de Sporting Cristal se encuentra actualmente en Lima para evaluar las opciones sobre su futuro, pues hay equipos de la Liga 1 que lo pretenden. En ese contexto, el cuadro imperial ya lo contactó para evaluar esa posibilidad. El primer paso fue positivo para ambas partes.

Fernando Pacheco está siendo seguido por Cienciano

Por ello, en la directiva del ‘Papá’ confían en que la próxima semana se finiquiten los detalles para concretar su fichaje de cara al Torneo Clausura y tenerlo bajo la disposición del DT Horacio Melgarejo lo más pronto posible.

No obstante, cabe señalar que Cienciano no es el único club que mantiene a Pacheco entre sus opciones, ya que también ha sido sondeado por Universitario y Alianza Lima, aunque aún no existen ofertas formales.

Números de Fernando Pacheco esta temporada

Fernando Pacheco ha disputado 11 encuentros con el Hapoel Ironi Kiryat Shmona, equipo con el que no ha conseguido anotar y al que aportó una asistencia. En este contexto, resulta poco probable que prolongue su contrato al cierre de la presente temporada.