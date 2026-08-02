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¡Flamante refuerzo! Alianza Lima asegura a mundialista para el Clausura: "Próximas horas..."
Se conoció que Alianza Lima firmó a flamante mundialista y en las próximas horas será oficializada por el club.
Alianza Lima se propone quedar campeón en sus diferentes disciplinas con el objetivo de demostrar por qué es uno de los equipos más influyentes de Perú. En este sentido, los blanquiazules se vienen reforzando para el Clausura, pero esta vez en la disciplina femenina y es que los íntimos han asegurado a una mundialista para esta temporada.
En este contexto, se conoció gracias al medio especializado en el fútbol femenino, Mujeres Fútbol Club, que Alianza acaba de firmar a Daniela Montoya, jugadora colombiana que ha tenido una destacada trayectoria por diferentes equipos reconocidos.
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De acuerdo con el medio, la destacada centrocampista será oficializada en las próximas horas por los íntimos. Esta noticia ha sido bien recibida por los hinchas que esperan verla debutar muy pronto.
Alianza Lima aseguró a Daniela Montoya para la siguiente temporada
Trayectoria de Daniela Montoya
- Formas Íntimas (Colombia): 2011–2015
- Burela FS (España) y otros pasos internacionales
- Junior de Barranquilla (Colombia): 2019
- Atlético Nacional (Colombia): 2023–2025
- Gremio (Brasil): 2025–presente
¿Cuándo juega Alianza Lima por la Liga Femenina Torneo Clausura?
El próximo partido de Alianza Lima será contra Flamengo FBC, será el jueves 6 de agosto a la 1.00 p. m. (hora peruana), por la fecha tres del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026
¡Vamos al Circo!
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