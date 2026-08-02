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Resultado de Sinuano Día HOY, domingo 2 de agosto de 2026, EN VIVO: descubre los números ganadores del último sorteo
Este 2 de agosto de 2026 conoce los resultados del Sinuano Día y Noche. Revisa los números ganadores y verifica si tu apuesta resultó premiada.
El sorteo de Sinuano Día y Noche vuelve a generar expectativa entre los jugadores de Colombia este domingo, 2 de agosto del 2026. Revisa en esta nota los resultados oficiales, números ganadores y todos los detalles de ambas jornadas, actualizados en vivo tras su anuncio por los canales autorizados.
PUEDES VER: Resultados Sinuano Día de HOY, sábado 1 de agosto de 2026: ver EN VIVO los números ganadores y las estadísticas
Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 2 de agosto EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo
Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 2 de agosto
Hoy, domingo 2 de agosto de 2026, se lleva a cabo una nueva edición del Sorteo Sinuano, en el marco de Sinuano Día y Noche. Durante este evento, tendrás la oportunidad de consultar en tiempo real los números ganadores, así como los resultados oficiales y los horarios de cada sorteo. No olvides revisar tu boleto para saber si eres uno de los afortunados ganadores. ¡Te deseamos mucho éxito en esta jornada!
¿A qué hora juega Sinuano Noche?
El sorteo de Sinuano Noche en vivo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 10.30 p. m. (hora de Colombia). En tanto, los domingos y feriados cuenta con un horario especial y se realiza desde las 8.30 p. m.
Los resultados se comparten a través de las plataformas oficiales del sorteo, incluyendo su página web y canal de YouTube, donde los participantes pueden conocer los números ganadores de cada jornada.
¿A qué hora juega Sinuano Día?
El sorteo de Sinuano Día se lleva a cabo todos los días en Colombia a las 2.30 p. m. (19.30 GMT), por lo que los jugadores pueden participar también durante los domingos y días festivos.
¿Cuáles son las loterías más populares de Colombia?
Además del Sinuano, Colombia cuenta con diferentes loterías tradicionales que tienen una gran participación entre los jugadores. Entre las más reconocidas se encuentran:
- Lotería de Bogotá
- Lotería de Boyacá
- Lotería del Cauca
- Lotería Cruz Roja
- Lotería de Cundinamarca
- Lotería del Huila
- Lotería de Manizales
- Extra de Colombia
- Lotería de Medellín
- Lotería del Meta
- Lotería del Quindío
- Lotería de Risaralda
- Lotería de Santander
- Lotería del Tolima
- Lotería del Valle
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